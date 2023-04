Foro Llao Llao: Milei y su plan para dolarizar la economía dijeron presente

Este mediodía, Javier Milei participó de la segunda jornada del Foro Llao Llao, donde intentó convencer a empresarios, emprendedores, políticos y líderes sociales influyentes del país sobre su plan para dolarizar la economía y terminar con la inflación.

La cumbre, que se realiza desde hace diez años, inició el lunes y se extenderá hasta el miércoles, dónde se prevé que Alberto Fernández realice el cierre. Ayer habló Patricia Bullrich y esta tarde lo hará Horacio Rodríguez Larreta.

"¿Debería seguir existiendo el peso como moneda?", planteó el libertario en el encuentro, donde disertó por poco menos de una hora. En esa línea, inició su exposición desarrollando un seguimiento histórico de la inflación a lo largo de la historia en la Argentina.

En la segunda parte de su discurso, el economista presentó los fundamentos morales, técnicos y políticos de su medida. Respecto a la moral, afirmó que "robar está mal" y que mediante el BCRA, con el impuesto inflacionario, "los políticos le roban a la gente entre US$ 25.000 y US$ 30.000 millones por año con el uso de la maquinita".

Según pudo reconstruir El Economista, Milei dijo que los empresarios presentes no serían los más importantes de la Argentina, si no del mundo, de no ser por el Banco Central y el "robo del Estado", lo que motivó el aplauso de gran parte de la audiencia.

También disertó sobre el dinero, la inflación -a la cual definió como un fenómeno monetario-, y aseguró frente al auditorio que, en caso de dolarizar la economía, "no habrá costo social". En esa línea, repasó las históricas aplicaciones de los programas de shock en el país, los cuales considera que fueron beneficiosos cada vez que se implementaron.

"Los únicos que pierden con la dolarización, son los políticos que roban con el señoreaje, se acaba la estafa de la política y no creo que alguien esté a favor del robo, de la corrupción. Yo no estoy de acuerdo", sostuvo.

Por último, se refirió también a las criptomonedas y aseguró que, en caso de liberar la economía, le gente podrá elegir libremente la moneda que desee.

Participaron del Foro Llao Llao empresarios como Eduardo Elsztain, anfitrión de la cumbre y presidente de IRSA, Marcos Galperin (Mercado Libre), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Martín Migoya (Globant), Marcos Bulgheroni (PAE) y Martín Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000), entre otros.

FUENTE: ELECONOMISTA.COM.AR