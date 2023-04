Hernán Lacunza cruzó a Javier Milei por sus propuestas económicas y el libertario le contestó

Es de público conocimiento que Javier Milei y el PRO están coqueteando con vistas a las elecciones 2023. Sin embargo, hay espacios dentro de la coalición opositora que se abstienen a sumarlo al actual diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza. Y en las últimas horas, trascendió una fuerte declaración de un economista del PRO, quien cruzó a Milei por sus propuestas económicas. Se trata de Hernán Lacunza, exministro de Hacienda.

En declaraciones a CNN, Lacunza afirmó que los sectores libertarios referenciados en Milei “tienen propuestas muy atractivas para el debate mediático, pero son eslóganes”. “Una cosa es hablar por televisión y otra estar frente a un tablero de control donde tenés los botones de tipo de cambio, emisión, impuestos, gasto público, gasto social, gasto de salud, la prensa, los gremios”, sostuvo el economista.

En este sentido, el ex funcionario indicó que “los libertarios tienen propuestas muy atractivas para el debate mediático, mucho appeal, muy seductoras para el debate público, pero son eslóganes”. Así se refirió a las recientes declaraciones del líder de La Libertad Avanza, quien afirmó que si en una eventual gestión suya el Congreso de la Nación no le da las herramientas para bajar la inflación, lo hará “a garrotazos” por medio de un brutal ajuste.

“A los garrotazos no bajás nada, es un eslogan. Aunque eso tampoco quiere decir que lo contrario sea una tibieza o un inmovilismo”, manifestó Lacunza. Y agregó: “No hay más allá de su líder, no conozco un equipo, un eventual gabinete o una lista de legisladores”. En contraposición, el exfuncionario nacional destacó que “Juntos por el Cambio tiene una propuesta de gobernabilidad”.

La reacción de Javier Milei

Milei se hizo eco de los dichos de Lacunza, recogió el guante y este sábado salió a responderle. A través de la red social Twitter, el actual legislador replicó: “A Lacunza no le gusta la idea de los garrotazos al gasto público, ya que él es un parásito (directo o indirecto) del Estado”. Y siguió: “Cuando fue ministro de (la exgobernadora bonaerense, María Eugenia) Vidal proponían apretar empresarios para que los precios no suban. Pobre, no le gusta que toquen al gasto público”, sentenció.

Luego, en su perfil de la red social del pajarito, se pudo ver a un Milei retwitteando distintas publicaciones de sus seguidores. En su mayoría, mensajes de aliento hacia él. Entre ellos, se encontraba uno que también contestaba a los dichos del economista del PRO. “Un chorro y payaso , que no paga las deudas, las ‘Reperfila’, término creado por el para decir ‘que Dios te lo pague’. Cortala con esta gentuza Sobrelli”, decía el posteo del usuario seguidor de Milei.

