Elecciones en Santa Fe: los dos grandes frentes pusieron en orden los papeles para mayo

Este fin de semana finalizó la etapa en que los partidos terminaron de avalar la conformación de dos grandes frentes electorales que van a competir por la gobernación y vice, y por la mayoría de los municipios y comunas de la provincia. Unidos para Cambiar Santa Fe y el frente -aún sin nombre oficial- que encabezará el Partido Justicialista serán los grandes actores del proceso electoral que se avecina y que tiene en el 7 de mayo el día de cierre del plazo para la inscripción de esas alianzas.

Después una serie de partidos y de frentes pelearán por bancas en Legislatura -especialmente en Diputados- y en determinados concejos municipales.

Por ahora, Unidos y el PJ tienen definidos los integrantes, pero les faltan llenar los principales casilleros de pre candidatos, así como también logos y toda la identificación necesaria.

La mayoría de los partidos que constituirán el frente con el PJ estuvieron presentes en Luz y Fuerza el sábado último. Ciudad Futura, Frente Renovador, 100% Santafesino, Partido Solidario, Unidad Popular, Fe, Partido Comunista, Confluencia Santafesina así como Producción y Trabajo. "Se sumarán otros como el Partido del Progreso Social", subrayó Ricardo Olivera, presidente partidario. Omar Perotti fue informado el viernes de la marcha del Congreso y el sábado estuvo al tanto del desarrollo. Ahora, una comisión de la mesa chica partidaria más algunas de las secretarías se encargará de definir nombre, logo, etc. y empezarán a reunirse sobre el fin de semana.

En el caso de Unidos, el sábado fue definido el acceso del Partido Socialista, Creo y Gen. En el primer caso ya fue admitido que algunos dirigentes estarán en el Frente Amplio por la Soberanía, tal el caso de Claudia Balagué que junto a Eduardo Di Pollina son los referentes de la agrupación Bases y que no se hicieron presentes en la sala Garay del Colegio Inmaculada. Militantes del sector levantaron carteles prohibiendo girar a la derecha a la hora de la votación que mostró con mucha holgura la decisión de sumarse al nuevo frente electoral. Así Ucr, Pro, PS, PDP, Creo, Gen, Unir, Encuentro Republicano Federal, Unir y Uno dejan constituido el frente.

Las alianzas electorales además de inscribirse deben designar sus juntas electorales que son las que recibirán las listas de precandidatos que llevarán luego al Tribunal Electoral.

En los congresos partidarios desde el interior de la provincia se plantearon como preocupaciones le implementación del sistema de Ficha Limpia por los escasos lugares en que se expedirán los certificados obligatorios y también sobre la paridad, especialmente en listas comunales.

Libertarios, Vida y Familia, la izquierda, Igualdad son algunas de las agrupaciones que están trabajando para conformar listas parlamentarias. Cuatro años, seis fuerzas electorales lograron bancas en la actual Cámara de Diputados mientras que en Senado el reparto fue entre PJ y UCR.

Lewandowski

Una treintena de dirigentes justicialistas, encabezados por el ex gobernador Víctor Félix Reviglio, hicieron público un documento pidiéndole al senador nacional Marcelo Lewandowski que sea pre candidato a gobernador por el PJ. "Nuestro partido tiene un difícil desafío electoral, y sin menoscabar a otros compañeros que han insinuado pre-candidaturas a gobernador, creemos que Lewandowski debería considerar seriamente una posible respuesta positiva al desafío que la historia de Santa Fe hoy le presenta", dicen. "Usando palabras del General Perón, debería analizar si no es el momento de "tomar el bastón del Mariscal" y ponerse al frente de la nueva opción que el peronismo y Santa Fe toda necesita", agregan.

Además de Reviglio están las firmas del ex presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Barrera; ex legisladores como Ángel Baltuzzi, Rodolfo Escobar y Edgar López así como ex funcionarios como Héctor Ceresola, Luis Plantón, José Weber, Rita Lassús o Luis Tolarovic.

Rodríguez Larreta

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo en campaña en Rosario entre jueves y viernes. Además de las actividades difundidas y la rueda de prensa se interiorizó sobre el armado electoral en Unidos. Para ello, el viernes desayunó con Maximiliano Pullaro y luego mantuvo una reunión con Julián Galdeano.

FUENTE: ELLITORAL.COM