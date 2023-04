Quiénes son los candidatos de Alberto Fernández para pelear las internas del Frente de Todos

En medio de una economía crujiente y profundas internas, el presidente Alberto Fernández dejó de lado sus aspiraciones de reelección y abrazó la idea de ser el "garante" de las primarias en el Frente de Todos.

En ese marco, el jefe de Estado mandó a algunos de sus alfiles a moverse como candidatos, en un clara jugada para no diluir lo poco que queda de "albertismo" en el esquema político del Frente de Todos.

Incluso, el propio mandatario los nombró en su entrevista con Nacional Rock. "Espero que haya un espacio que proponga un candidato, otro que proponga otro y que eso lo zanje la gente”, pidió para luego agregar: "Hay varios buenos candidatos: (Agustín) Rossi es un dirigente espectacular; Victoria Tolosa Paz también puede ser".

Mientras que por el lado del kirchnerismo mencionó a Wado de Pedro como candidato del kirchnerismo: "Podría ser del otro espacio, porque representa a los que tienen una mirada distinta a uno".

Tolosa Paz busca plantarse ante Kicillof

La maniobra más notoria fue el lanzamiento de su ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, como potencial precandidata a gobernadora bonaerense. Con su flamante agrupación "Camino a la Victoria", la platense busca plantarse como alternativa a Axel Kicillof, quien hasta hace días asomaba como candidato único del Frente de Todos en el distrito más grande y populoso del país.

El sábado pasado, Tolosa Paz encabezó un acto en Ensenada ante miles de militantes y estuvo escoltada por sus pares del Gabinete Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Aníbal Fernández (Seguridad) y el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi.

No confirmó su candidatura pero fue una demostración de fuerza en clave electoral del albertismo en un territorio donde parecía que Kicillof no iba a tener competencia interna con su importante base de sustentación electoral y el apoyo de prácticamente toda la dirigencia del PJ a seguir por un mandato más.

En el plenario de Tolosa Paz no pasó desapercibida la ausencia de Daniel Scioli, quien tiene sobre la mesa un ofrecimiento de Alberto Fernández para ser quien represente a su sector político en las hipotéticas PASO del Frente de Todos y competir contra el candidato que tenga la bendición de Cristina Kirchner, consignó la agencia NA.

Scioli, el elegido de Alberto Fernández para las PASO

Por ahora, "el Pichichi" prefiere no quedar pegado a un presidente en retirada y de hecho sorprendió días atrás con una foto junto a la intendenta de Quilmes e integrante de la conducción de La Cámpora, Mayra Mendoza. Sobre Scioli, Alberto Fernández aseguró que "es un gran dirigente que podría ser candidato”.

A Scioli le gustaría ser el candidato "de síntesis", el mismo lugar que Cristina Kirchner está pensando para un indeciso Sergio Massa, informó la agencia antes mencionada.

El problema es que Máximo Kirchner no lo quiere al embajador en Brasil, quien ya sufrió una ajustada derrota en 2015 a manos de Mauricio Macri, y a Cristina Kirchner no le convence volver a intentarlo con quien fuera gobernador bonaerense contemporáneamente a sus dos mandatos presidenciales.

En este contexto, no se descarta aún que Scioli pueda aceptar el convite de Alberto Fernández, toda vez que del otro lado no apareció ningún tipo de propuesta.

Si el albertismo no consigue reclutarlo, una carta que podrían jugar es la de Agustín Rossi, quien tiene como diferencial tener un perfil genético más volcado al kirchnerismo.

Aunque es ministro de Fernández y mantiene algunas cuestiones del pasado reciente no resueltas con Cristina Kirchner (vinculadas a la política santafesina), nunca renegó de su identidad kirchnerista y su discurso tiene más afinidad con ese electorado que con el "moderado".

El "albertismo" en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el candidato albertista puro es el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien obtuvo la mejor performance del peronismo en 2019 cuando pegado a la boleta presidencial Fernández-Fernández obtuvo el 35% de los votos.

En el 2021, el ex presidente de San Lorenzo no quiso renunciar al Gabinete para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por la Ciudad. La figura que tomó su lugar fue Leandro Santoro, que obtuvo 25 puntos y no pudo crecer más por la emergencia del fenómeno Javier Milei, que cosechó 17 puntos y fue la gran aparición de la política argentina de ese año.

Leandro Santoro es un dirigente progresista de cuna radical alfonsinista que desde el 2019 hasta mediados del 2022 estuvo muy ligado a Alberto Fernández, pero -según dijo- se alejó porque desde la Casa Rosada dejaron de llamarlo y de tenerlo en cuenta como pieza de recambio en el Gabinete.

