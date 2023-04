Las paradojas de la vida. Marchi dijo que él y su entorno son "víctimas de seguimientos y amenazas"

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió esta tarde al contador Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien denunció haber sido víctimas, él y su entorno, de "seguimientos y amenazas".

"Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como es el tema de la Obra Social y que genera mucha presión en mí, pero no me impide en venir y contar la verdad y ayudarlos a avanzar con este tema tan importante", afirmó.

Marchi fue desplazado días atrás del cargo como administrador general de la Corte Suprema con el voto de tres de los cuatro magistrados, luego de que entregara un informe que pone en evidencia graves irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

En su informe, Marchi había consignado que hubo pérdidas por 3.000 millones de pesos en apenas seis meses por no invertir el dinero de la OSPJN en plazos fijos, que se extraviaron miles de medicamentos y que la compra de medicamentos se hace por contratación directa y no por vía de un proceso de licitación transparente.

"En este tiempo, luego de que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver mi persona", dijo. "No me refiero solo a haber dividido una Secretaría General de Administración, que está en toda su facultad la Corte de hacerlo, pero si en un traslado que yo lo considero una sanción totalmente encubierta en donde la secretaría que se ha dividido y la sanción que se ha aplicado incluyen a todas las personas que hemos trabajado en la Auditoría de la Obra Social".

Marchi es hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti, el único juez del supremo tribunal que votó en contra del desplazamiento de aquel a la Cámara Federal de Seguridad Social. Para Lorenzetti, se trató de un "vendetta" de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda hacia Marchi por haber destapado en un informe exhaustivo los manejos discrecionales de millonarios fondos de la obra social, cuyo control recae en la Corte.



Quién es Marchi

Marchi había desembarcado en el Máximo Tribunal a fines del 2003, de la mano de su coterráneo, el ministro Lorenzetti. Si bien su rol era central el términos institucionales, en el último tiempo su nombre había resonado también porque fue quien estuvo a cargo de una auditoría en la Obra Social del Poder Judicial, uno de los focos de conflicto que estalló en la Corte en el último tiempo.

Fue a fines de septiembre de 2021 cuando trascendió públicamente un esquema de desmanejos en la obra social que era manejada por Aldo Tonón, bajo la órbita de Maqueda. "Empezamos a trabajar, nos hicimos cargo desde el primer día y estoy viniendo todos los días a trabajar, estamos a full", le había dicho Marchi a PERFIL.

Semanas después le entregaba a sus jefes un duro informe con conclusiones tales como cúpula directiva unipersonal, falta de sistema presupuestario y litigiosidad en aumento, todos puntos irregulares que se condecían con denuncia.

Fuente: Perfil