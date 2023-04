Qué celebridades fallecidas aún tiene verificación azul en Twitter

En los últimos días Twitter inició el proceso de eliminación de las insignias de verificación gratuitas con las que contaban organizaciones, celebridades, streamers, marcas, entre muchos otros usuarios que ya contaban con ellas. La decisión afectó las cuentas verificadas de algunas personalidades que fallecieron hace algunos años.

Diversos usuarios de Twitter detectaron que cuentas de celebridades que están muertas aparecen como verificadas. Al hacer clic sobre la insignia para conocer el motivo, el mensaje que se muestra indicaba que todas se habían “suscrito” a Twitter Blue y que sus números de teléfono habían sido verificados.

Independientemente de los años pasados luego de su fallecimiento, las cuentas de Chadwick Boseman (actor), Kobe Bryant (basquetbolista), Anthony Bourdain (chef), Paul Walker (actor), Barbara Walters (periodista), Bob Saget (actor), Kirstie Alley (actriz), Michael Jackson (cantante) e incluso Pelé (futbolista) permanecen verificadas por medio del plan de suscripción de Twitter Blue sin su consentimiento.

Incluso el activista político, John Lewis y el periodista, Jamal Kashoggi, quien fue asesinado por agentes del gobierno de Arabia Saudí en 2018 mantienen su verificación.

Aunque algunos usuarios de Twitter especulan que un posible motivo es que la red social está intentando evitar que otros suplanten la identidad de estas personalidades, lo cierto es que ni la aplicación y tampoco su CEO, Elon Musk, han emitido un pronunciamiento al respecto.

Tampoco ha quedado claro a la comunidad si estas “suscripciones” a Twitter Blue por parte de estas cuentas de fallecidos están vinculadas a algún tipo de pago por parte de un familiar o si es una iniciativa propia de la red social.

Varios usuarios activos de la plataforma se mostraron en contra de la decisión de Twitter pues no solo se ha brindado la verificación sin consentimiento de los fallecidos, sino que se ha hecho lo mismo con personas famosas que se mostraron públicamente en contra de la suscripción de pago, como es el caso del escritor Stephen King, quien mantiene su insignia pese a no quererla y a no haber comprado el servicio.

El propio Musk, como CEO de la red social, aseguró en una publicación en su cuenta oficial de Twitter que está pagando con su propio dinero la suscripción tanto de King, como las del basquetbolista, LeBron James y el actor, William Shatner. Sin embargo, estos no son los únicos casos de usuarios que mantienen sus verificaciones pese a no quererlas.

Como resultado, ya no queda claro para la comunidad de Twitter qué cuentas tienen una insignia de verificación producto de una decisión unilateral de la plataforma y cuáles realmente pagan por su servicio premium, pues en ambos casos el mensaje es el mismo: hay una suscripción de por medio y una verificación del número telefónico (que en el caso de los fallecidos no es posible).

Las personas que decidieron no pagar por el servicio, como King, pero que actualmente están verificadas se han pronunciado públicamente para desligarse por completo de lo ocurrido. Más allá de un supuesto pago de 8 dólares al mes (el cual afirman que no hacen), las verificaciones son consideradas como un signo de apoyo al rumbo que está tomando la compañía bajo la dirección de Musk.

