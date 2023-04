Miguel Ángel Pichetto lanzó su candidatura: “El presidente que viene tiene que tener autoridad”

El actual auditor general de la Nación y referente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, lanzó este miércoles por la noche su precandidatura a Presidente durante un acto en el que cuestionó la entrega de tierras a organizaciones sociales y mapuches, rechazó la propuesta de una dolarización y reclamó una “política migratoria y demográfica” más dura.

“Tengo experiencia. Tengo un mundo de ideas alimentado por toda esta gente que me acompaña en el plano económico, en la política exterior, que son hombres y mujeres que han estado en las relaciones exteriores del país. Pero también quiero decirles que el Presidente que viene en la Argentina tiene que tener autoridad. ¿Qué significa esto? Que el poder tiene que estar en la Casa Rosada, no afuera. No puede haber un Presidente con tutorías o decisiones fuera de su figura”, sostuvo el dirigente de Encuentro Republicano Federal.

Al encabezar el evento que se realizó en el microestadio de Ferro, el ex senador por Río Negro criticó a “algunos políticos que todavía hoy plantean la revolución castrista-bolchevique y hablan de que van a ser el cambio, la revolución, ideas viejas, totalmente muertas”.

“La Argentina sale por el lado del capitalismo, pero, cuidado, a no confundirse, no por el lado del neoliberalismo financiero, no por el lado de los que se reunieron el otro día en Bariloche y no me invitaron. Ese sector no tiene la visión de la gente”, agregó, en referencia a la reunión del Foro Llao Llao, al que asistieron importantes empresarios y algunos presidenciables, como Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Javier Milei.

Aunque sin nombrarlo directamente, Pichetto cuestionó al líder de La Libertad Avanza al señalar que “este debate que está en la sociedad” respecto de la posibilidad dolarizar, no incluye la explicación de “cómo se realizaría ni con qué recursos se podría comprar la base monetaria”.

“Si me toca la responsabilidad de gobernar, vamos a tener Banco Central, pero vamos a tener uno que no sirva de caja de financiamiento del Estado para cubrir el déficit, porque su rol es el de cuidar el valor de la moneda, y tiene que ser autónomo de la gestión de turno”, completó.

Asimismo, en un escenario en el que solamente había una pantalla gigante y un atril con las siglas EFR (por su partido), el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri también apuntó contra Alberto Fernández, a quien acusó de haber “debilitado la autoridad presidencial” y de haber “degradado el valor de la palabra”.

“La etapa que viene requiere de temple, de bancársela frente a la presión de los sectores, que son múltiples. Hay que tener aguante y el cuero duro, hay que tener coraje para tomar las decisiones de cambio y, sobre todo, tener equilibrio emocional, porque es muy importante estar bien de la cabeza, tener bajo el nivel de emociones y alta racionabilidad para poder gobernar”, remarcó.

En el lugar estuvieron varios referentes de Juntos por el Cambio y de otros espacios, como el senador nacional por Salta Juan Carlos Romero; el diputado nacional y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli; el ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma, y el ex legislador Jorge Pirra.

También estuvieron el ex presidente Ramón Puerta; el director de la Fundación Encuentro Federal, Eduardo Mondino; la candidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe, Betina Florito, y las dirigentes bonaerenses Claudia Rucci y Florencia Arietto, entre otros.

“Se terminó un ciclo en el país y viene otra etapa en la que el diálogo político es imprescindible. Hay que convocar a todos los sectores democráticos para poder diseñar políticas de Estado. No hay que tenerle miedo al diálogo, porque el diálogo es inherente a la política”, instó Pichetto.

Durante su discurso, el dirigente opositor lamentó “la depredación del territorio con la entrega de tierras a pseudo-mapuches, que no son un pueblo originario de la Argentina, y a organizaciones sociales como la de Juan Grabois”.

“Tenemos que atender este problema y recuperar con las Fuerzas Armadas la presencia en el territorio, con las Fuerzas de seguridad, la Gendarmería, la Prefectura, la PSA, la Policía Federal, con todos los organismos”, argumentó.

Asimismo, anticipó que, si es Presidente, durante su administración “aquel que sea detenido con un arma no va a tener excarcelación” y “en un enfrentamiento entre un policía y un ladrón, la credibilidad la va a tener siempre el uniformado”.

Además, resaltó que “el aliento a la inversión es fundamental, como también lo es la defensa de la propiedad privada, que no es un derecho secundario, porque si cualquiera puede venir y apoderarse de tu casa, de tu terreno, o cualquier empresa puede ser violentada y no puede retirar las ganancias, nadie va a invertir”.

“Por supuesto que se van a tener que tomar medidas en el plano económico: vamos a tener que analizar un desdoblamiento cambiario para alentar las exportaciones, un dólar libre, tratar de ver cómo unificamos el mercado cambiario, en fin, son instrumentos de política económica, pero son realistas, posibles”, explicó.

En este sentido, consideró que, por ejemplo, “no se puede tener empresas públicas que pierdan 6 mil millones de dólares anuales, porque es una plata que se puede poner en el desarrollo productivo, en bajar la carga impositiva o patronal, para que se genere trabajo”.

Por último, Pichetto se refirió a la situación demográfica del país y opinó que es necesario “empezar a trasladar, voluntariamente, por supuesto, a la gran concentración de la pobreza hacia lugares más promisorios donde el mundo del trabajo esté presente”.

“La estructura de la población argentina muestra que el 36% de los ciudadanos se concentra en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, y ahí se concentra la migración pobre también. ¿Estoy diciendo que hay que hacer un muro? No, estoy diciendo que tiene que haber política migratoria y demográfica”, aclaró.

En el inicio del acto, también habló y lanzó su precandidatura a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el secretario general de los gastronómicos porteños, Dante Camaño. El referente sindical aseguró que se “debe recuperar al peronismo” y “volver a dignificar los trabajadores, quienes hoy se encuentran en una situación muy vulnerable”.

