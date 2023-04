Un periodista ucranio muere y uno italiano resulta herido por fuego ruso en Jersón

El periodista ucranio Bogdan Bitik —de 46 años, casado y con un hijo de 22 años— falleció el miércoles tras un ataque ruso en Jersón, en el frente sur de Ucrania. Bitik trabajaba como asistente e intérprete del enviado especial del diario italiano La Repubblica, Corrado Zunino, que fue herido con una bala en un hombro. Zunino ha asegurado que fueron atacados por francotiradores rusos.

Bitik y Zunino se encontraban en la orilla occidental del río Dniéper a su paso por la ciudad de Jersón. Las posiciones de los dos ejércitos están separadas en este sector del frente por el río, que mide un kilómetro de ancho a su paso por la ciudad de Jersón, la capital de provincia liberada por las tropas ucranias en noviembre de 2022. Los periodistas se encontraban en el extremo occidental del puente Antonivki, una infraestructura intransitable por las explosiones que ha sufrido. En el puente, entre una y otra orilla, hay 900 metros de distancia. La Repubblica, a partir del testimonio de su reportero, asegura que fueron los disparos de francotiradores los que mataron a Bitik e hirieron a Zunino. Un miembro de las fuerzas especiales ucranias confirma a EL PAÍS que un francotirador de élite puede realizar este disparo si el objetivo se mantiene fijo durante suficiente tiempo.

El diario italiano afirma que Bitik y Zunino superaron tres controles militares ucranios antes de llegar al extremo del puente, sin que ningún militar les indicara que no se podía acceder al lugar. El Centro de Comunicación Estratégica, un organismo del Ministerio de Cultura ucranio, aseguró este jueves que el ejército sí les advirtió de que no podían avanzar, pero hicieron caso omiso. Las Fuerzas Armadas Ucranias han establecido desde este año zonas de restricción, las inmediatas al frente, en las que los periodistas no tienen permitida su entrada por motivos de seguridad.

Una vez en el extremo occidental del puente, el italiano vio cómo Bitik caía a su lado casi al mismo tiempo que él resultaba herido: “He sentido un golpe, un escozor en la espalda y he visto a Bogdan caer al suelo a un metro de mí. Pocos segundos. Ha muerto ante mis ojos. Un sufrimiento atroz. Bogdan era un gran amigo y periodista de valor”, relató.

Bitik era profesor de Kite Surf en Indonesia antes de la guerra. Y su sueño era volver a enseñarlo, según relató el periodista Corrado Zunino a su diario, La Repubblica.

La Federación Internacional de Periodistas (FIJ) ha añadido en un comunicado que no está claro que Bitik llevara el chaleco antibalas y el casco. La Repubblica ha publicado una imagen del chaleco de Zunino con un impacto de bala. En los puntos más cercanos al frente, también en Jersón, oficiales ucranios han exigido en más de una ocasión a un periodista de EL PAÍS que se retiren las identificaciones de prensa en los chalecos. El motivo es que los rusos consideran que los reporteros también son objetivo militar y que la presencia de profesionales de la información indica que van acompañados por representantes relevantes de las Fuerzas Armadas Ucranias

Bogdan Bitik es el primer periodista que muere en 2023 en la guerra de Ucrania. Según el recuento de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Bitik sería el noveno profesional de la información asesinado durante el conflicto, iniciado en febrero de 2022, todos por acciones del ejército ruso. Además, según RSF, hay cinco comunicadores desaparecidos y nueve hechos prisioneros. La gran mayoría de las víctimas son ucranias.

El frente de Jersón está estancado desde el pasado otoño, con un nivel de confrontaciones militares mucho menor al del frente de guerra en la provincia de Donetsk, en el este. Rusia bombardea periódicamente la ciudad de Jersón y Ucrania ha intensificado en las últimas semanas desembarcos sorpresa al otro lado del Dniéper para tantear las fuerza de defensas rusas.

Fuente: El País