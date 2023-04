Patricia Bullrich contra Cristina Kirchner: "Levanta a Milei porque quiere que perdamos nosotros"

La precandidata presidencial Patricia Bullrich remarcó que Cristina Kirchner fue “dura” contra Javier Milei como estrategia para ir en contra de Juntos por el Cambio de cara a las Elecciones 2023. “Cristina lo hace porque quiere que perdamos nosotros. Entonces dice ‘levantó a Milei y me lo pongo como enemigo’”, comentó.

“Eso es no entender la realidad de lo que está pasando en la Argentina. Milei es una persona que ha crecido, pero Juntos por el Cambio es una fuerza potente”, señaló la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri tras el discurso de la vicepresidenta en el Teatro Argentino de La Plata.

Sobre esta estrategia, Patricia Bullrich destacó que “más allá de que esa pueda ser la estrategia de Cristina Kirchner, nosotros tenemos intendentes, gobernadores y contamos con la posibilidad de pasar todas las leyes". "Estamos apuntalados en las provincias, ganamos prácticamente todas las elecciones y tenemos un gran armado electoral", argumentó en diálogo con Jonatan Viale en +Realidad (LN+).

El discurso de Cristina Kirchner

La ex presidenta del PRO, cargo al que renunció para dedicarse a su precandidatura presidencial, comentó que el discurso de Cristina Kirchner “es el capítulo final de una obra que termina con el peor gobierno de la historia”.

“El discurso de Cristina es un discurso que está absolutamente desligado de la obra real. Es la ficción. La obra real es la pobreza, el 120% de inflación, las escuelas destruidas y la inseguridad”, agregó Bullrich. “Hablamos de 20 años de descapitalización, pobreza, autoritarismo, hegemonía política y falta de libertad de expresión”, señaló.

La vicepresidenta apuntó contra la dolarización al decir que “sigue la historia de la convertibilidad”. Sobre ese tema, Bullrich la acusó de haber apoyado el régimen de convertibilidad y la trató de “mentirosa”.

“Cristina estuvo hablando de modelos económicos y ella una gran defensora de la convertibilidad. Es una mentirosa. Defendió la convertibilidad incluso hasta después de la caída de la misma”, remarcó la dirigente de Juntos por el Cambio

“Los kirchneristas se están escondiendo todos. No se hacen cargo de su gobierno. Son tan cobardes que van a poner otro muñeco (haciendo referencia al actual presidente, Alberto Fernández) para protegerse a ellos mismos. Me encantaría enfrentarla pero no se va a presentar”, reprochó.

En relación a lo económico, Patricia Bullrich señaló que lo que dijo Cristina Fernández agravan la crisis económica que padece hoy en día el país. “En cualquier momento, las riendas se le van a cortar al Gobierno y vamos a terminar en un desastre total. Se puede estar peor que esto”, comentó.

“Si sostienen la suba del dólar vendiendo reservas, en cualquier momento van a empezar a tocar los ahorros en los bancos. Con suerte les quedan 300 millones de dólares en reservas… ¿Cuántos días más tienen para operar? No es un dato lo que estoy dando pero hagan la cuenta”, indicó.

La ex ministra de Seguridad de la Nación Argentina dijo que apuesta al bimonetarismo, una moneda nacional sin cepo junto con la libre circulación del dólar. “Habría que ir generando una estrategia de uso de dólar porque todos los argentinos tienen una reserva de dólares a modo defensivo. Necesitás que todo eso empiece a salir, empezar a utilizar y ponerle en algo, en arreglar tu casa por ejemplo”, propuso.

Contra Aníbal Fernández, Massa y Larreta

Patricia Bullrich también fue “al hueso” contra Aníbal Fernández: “Es lo peor que le puede pasar a este país. Él está llamando a un golpe. Lamento que ningún fiscal lo haya llamado”. También comentó que si la oposición gana las elecciones: “Estamos ya en la tragedia. Los argentinos ya la vivimos, todos”.

También criticó a Sergio Massa y sus “dos caras” ante el FMI y los empresarios: “El ministro de Economía se disfraza de Milton Friedman en EE. UU. y acá aprieta empresarios, los precios le suben y no se da cuenta cómo funciona la economía. Es un abogado, no entiende la lógica. A nosotros no nos van a apretar. Ninguno de estos”.

Para finalizar la entrevista, Bullrich PRO apuntó contra el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta (su rival en la interna del PRO) y su decisión de impulsar el sistema de elecciones concurrentes en Ciudad: “Él separó las boletas. Yo voy a ir a un cuarto oscuro donde va a haber una boleta de Larreta y otra de Bullrich. Y va a haber otro cuarto oscuro donde van a estar los jefe de Gobierno. Me parece que se equivocó porque solito en ese cuarto oscuro… No la pensó”, concluyó.

Con información de www.perfil.com