En medio de la fuerte inflación y la disparada del dólar en las últimas jornadas, la precandidata presidencial Patricia Bullrich propuso un régimen bimonetario para «proteger el bolsillo de la gente». De esta forma, sostuvo que, si resulta electa en las presidenciales, impulsará un modelo económico para que los argentinos puedan usar la moneda nacional y el dólar.

«Esto va a dar tranquilidad. La plata va a tener estabilidad y la gente va a tener la capacidad de pensar a largo plazo y no estar todos los días pensando que pierde parte de su poder adquisitivo», expuso en diálogo con Débora Plager por Radio Rivadavia. Así, subrayó que el sistema podrá utilizarse para cualquier tipo de transacciones.

Una de las proyecciones de la funcionaria del PRO es el levantamiento del cepo «lo más rápido posible» porque «es la manera que las personas puedan tomar decisiones». Pensando también en la capacidad de la Argentina de exportar litio y explotar los yacimientos de Vaca Muerta, Patricia Bullrich indicó que la quita del cepo asegurará la acumulación de reservas y la generación de confianza.

El economista Carlos Melconian, directivo de la Fundación Mediterránea, trabaja en conjunto con Bullrich para demarcar el plan de estabilización. «Estamos hablando sobre un programa que va a ser muy beneficioso y que nos va a sacar de la incertidumbre cotidiana, la situación de un país donde todo ha sido al revés. Estamos muy convencidos», mencionó.

Patricia Bullrich disparó contra la «campaña del miedo» del Frente de Todos

En otro tramo de la entrevista, la ex ministra de Seguridad analizó la «campaña del miedo» del Frente de Todos con respecto a lo que podría pasar si gana la oposición. «Estamos en una tragedia. La tragedia del Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof. A mí me da un poquito de vergüenza cuando dicen estas cosas porque no miran su realidad y atacan al futuro. Le sacan a la gente la esperanza», recriminó.

«Están anunciando una realidad que, teniendo hoy el 120% de inflación anualizada con todo lo que está pasando, es una vergüenza que hablen de futuro. Hablen del presente, están hablando como si este Gobierno no fuera de ellos», resaltó Patricia Bullrich ante las acusaciones de Aníbal Fernández y del gobernador bonaerense.

