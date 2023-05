Cecilia Moreau confesó que la corrida cambiaria la hizo asustar: "Se me cruzó por la cabeza que el Gobierno podía no terminar"

La corrida cambiaria de la última semana tensó los nervios del Gobierno a un límite extremo, que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, reconoció en una entrevista radial este sábado, admitiendo que "se me cruzó por la cabeza" que el gobierno de Alberto Fernández podía llegar a terminar antes de tiempo.

El dólar llegó a orillar los 500 pesos, y Cecilia Moreau señaló en Radio La990 que "estamos transitando un camino que hace una semana por ahí daba la sensación que no llegábamos a transitarlo, la verdad es que la vi muy complicada".

Fue en ese momento en que le preguntaron si se le había "cruzado por la cabeza que el Gobierno no terminara por la corrida cambiaria" que estaba en su punto más crítico, y la titular de Diputados respondió: "Sí, se me cruzó".

Luego recordó episodios de tensiones cambiarias anteriores, apuntando a las que su padre vivió cuando formaba parte del radicalismo, indicando que que "yo era muy chica, pero tengo en la cabeza situaciones difíciles". Moreau elogió la tarea cumplida por el ministro Sergio Massa, que consiguió que en las dos ruedas finales el dólar blue cediera bastante, hasta cerrar el viernes en concluir 464/469 pesos.

"Creo que si no hubiese estado Sergio (Massa), el equipo económico, Cristina (Kirchner), Axel (Kicillof) y todos los que trabajaron esos días con mucha intensidad, si hubiese habido un ministro con impericia y otra actitud frente al FMI, podría haber pasado cualquier cosa", admitió Cecilia Moreau.

"Sentía que nos estaban asfixiando, no solo al Gobierno sino al pueblo argentino", indicó Moreau en La990.

"Hubo un par de días donde se zarparon estos especuladores que siempre están al acecho de ver cómo hacen poco más de plata y se siguen enriqueciendo a costa del empobrecimiento del pueblo argentino. Son siempre los mismos y siempre están ahí pendientes.

Eso me asustó mucho", agregó la titular de la Cámara Baja. Al ser consultada sobre el posteo que realizó en su cuenta de Twitter anticipando que se comenzaría a ver a un ministro de Economía distinto, por Sergio Massa, porque "cuando se cansa de que lo quieran boludear pelea con todo lo que tiene".

"El tuit lo puse entre lunes y martes, cuando aún todavía no se había logrado destrabar esa maldita fórmula que (el ex titular del Palacio de Hacienda Martín) Guzmán había puesto en el acuerdo con el Fondo por la cual el Gobierno no podía intervenir en la corrida y en el mercado", explicó Moreau. Y graficó que la situación "era como tener un boxeador con las manos atadas".

"Eso era el gobierno argentino, el equipo económico. Sergio después fue claro cuando él pudo lograr destrabar eso y plantear que va a haber consecuencias penales para quienes intenten dañar día a día la economía de los argentinos", indicó la legisladora.

"No puede valer todo. Y me parece que cuando estás en un lugar tan delicado como el que le toca hoy a Sergio Massa, donde cada decisión impacta directamente sobre nuestra vida, el único camino que se puede seguir es este, el de trabajar con calma, con tranquilidad, pero con muchísima firmeza estableciendo cuáles son las reglas del juego porque los especuladores estuvieron y están siempre", precisó.

Para Cecilia Moreau, "la situación es muy delicada, pero quedan herramientas y la sensación de que en la peor crisis que vivimos esta semana se pudo otra vez enderezar el barco". "No te olvides que cuando Sergio asumió hace unos meses estábamos desahuciados y al Gobierno le quedaba una semana. La situación se estabilizó", aseguró en La990.

Finalmente, destacó a Cristina Kirchner como "nuestra principal líder política" y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Massa sea precandidato presidencial del kirchnerismo, Moreau graficó "si a Sergio le llego a hablar de una candidatura en este momento, me da una patada que termino en San Isidro... Lo vi muy preocupado, ocupado, obsesionado con el tema de la economía. No tuve margen para hablar".

Con información de www.perfil.com