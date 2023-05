José Luis Espert: "La Presidencia me resulta muy atractiva, pero también me tira mucho la provincia"

Si algo le faltaba a la interna en Juntos por el Cambio era tener rispideces por el ingreso de una figura controversial al espacio. Si bien fue recibido con clima de celebración por muchos actores del espacio, José Luis Espert ahora sostiene que no se está sumando al frente opositor, sino que "hay una negociación para confluir en un nuevo frente".

Al menos así definió el economista, que sostuvo que el espacio es el único con posibilidades de ganar las elecciones. "Lo que hay es una negociación entre Juntos y el espacio que yo lidero, que es Avanza Libertad, para confluir en un nuevo frente, donde las ideas liberales estén fuertemente representadas, donde el liberalismo tenga una silla como tiene el radicalismo, el Pro, la Coalición Cívica y el peronismo de Pichetto, para después competir por un lugar en la general", dijo.

Espert pronunció esas declaraciones este domingo 30 de abril, luego de la reunión de las autoridades de Juntos por el Cambio, donde surgió un respaldo a su ingreso por parte de los sectores que encabezan Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica (CC), y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal).

"Creo que Juntos es el principal espacio con chances de ganar y de gobernar, por eso pienso que las ideas de la libertad tienen que ir en un gran portaviones donde se discuta realmente el poder", sostuvo el actual diputado nacional de Avanza Libertad.

Espert hizo hincapié en sus valores: "Yo defiendo ideas de sentido común y le sirvo políticamente a un solo colectivo que es la sociedad", dijo en diálogo con José Del Río en Comunidad de Negocios (LN+).

Además, el economista libertario definió cuáles son sus intereses dentro de la política: "Tengo mi profundo deseo de cambiar el país. La presidencia me resulta muy atractiva, pero también me tira mucho la provincia. Son cosas que se van a jugar de manera institucional, respecto a qué papel va a jugar José Luis Espert”.

La llegada de Espert a Juntos por el Cambio se da luego de una reconfiguración de su espacio Avanza Libertad, que semanas atrás había sufrido la salida de la diputada Carolina Píparo, que se fue a un espacio con un nombre parecido: La Libertad Avanza, el bloque de Javier Milei.

Espert y la dolarización

Sobre el debate respecto de la dolarización de la economía que propone Milei, Espert sostuvo: "Hay que discutir el cambio de reglas de juego y no la dolarización". "Si no cambias el sistema, hoy tenés que dolarizar con uno a diez mil o duplicando la deuda externa en 160 mil millones de dólares (...) No hay ningún sistema monetario que aguante el desquicio que es la economía argentina", añadió.

Y amplió: "No hay ningún sistema que aguante una economía que no compite en el mundo, con leyes laborales de hace casi 90 años, con una legislación previsional como la nuestra. Nuestros problemas monetarios son consecuencia de un sistema desquiciado de reglas de juego".

Espert contra al Gobierno: "Hay que parar con el endeudamiento"

Por último, el economista de ideas libertarias dedicó sus respuestas a criticar el desempeño general del Gobierno nacional y también apuntó contra el presidente Alberto Fernández, respecto de quien dijo que "se requiere que retorne al barco del cual huyó como una rata cuando decidió bajarse de la elección y nos dejó a los argentinos en manos de los chiflados de La Cámpora".

"Que se ponga el frente y que empiece a pavimentar lo que tiene que hacer el nuevo gobierno. El país es uno solo, no se termina con él. El presidente tiene que empatizar con los argentinos", dijo el referente de Avanza Libertad.

Respecto de la política económica durante la gestión del Frente de Todos, el diputado opositor instó a la Rosada y al Ministerio de Economía a "parar con el endeudamiento para mantener un dólar ficticio".

En ese contexto llamó a “eliminar el cepo y unificar el mercado de cambio", algo que a su criterio "debería haberse hecho y debería hacerse urgente, con el presidente hablando por cadena nacional. Para que ese dólar libre sin cepo no flote como barrilete sin cola hay que amurarlo con dos grandes durmientes: el congelamiento total del gasto público en pesos y, fundamentalmente, emisión cero del Banco Central para financiar el déficit fiscal”.

Con información de www.perfil.com