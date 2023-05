Scarpín cumplió y se bajó, pero no descarta postularse en otra categoría

El senador Dionisio Scarpín anunció públicamente que declina su precandidatura a gobernador de Santa Fe tras el lanzamiento, en la tarde de este lunes, de su compañera de banca Carolina Losada. El exintendente de Avellaneda había lanzado semanas atrás una campaña disruptiva en busca de elevar su nivel de conocimiento y ser el candidato del espacio que comparte con la periodista en el hipotético caso de que ella decidiera no jugar en la máxima categoría provincial. Ahora que Losada jugará, Scarpín dejó la puerta abierta a una postulación en otra categoría: "Donde decida el equipo que tenga que ir, voy a estar".

Se puede decir que Scarpín cumplió con su palabra. Desde que comenzó a caminar como candidato aclaró que ese rol estaba supeditado a una condición resolutoria: si Carolina Losada decidía ser candidata, él se bajaría. No era un secreto, si hasta Julián Galdeano, principal armador del espacio, lo reconoció públicamente. El senador, presionado por los tiempos, se largó oficialmente hace poco más de un mes. “Ella no estaba decidida y yo tenía que largar por si me tocaba ser a mí, porque mi nivel de conocimiento era menor”, explicó.

El proceso parece haberse dado sin mayores tensiones. Menos de diez minutos después de que Losada publique el video en el que hizo pública su intención de postularse, Scarpín la apoyó vía redes sociales: “Estoy convencido de que vas a ser la primera gobernadora de Santa Fe y ahí estaremos para acompañarte”, fue el contundente mensaje. Luego, contó que estaban juntos cuando publicó el video. “El mensaje fue muy claro, y estamos todos entusiasmados con el proyecto”, dijo, cerrando filas.

Ahora, como pieza importante del equipo de Losada, es inevitable especular con una postulación en otra categoría para Scarpín, más cuando el armado aún tiene un montón de casilleros vacíos, como es el caso de la lista de candidatos a diputados y diputadas provinciales. “Donde decida el equipo que tenga que ir, voy a estar”, respondió el exintendente de Avellaneda. “Si tengo que seguir como senador seguiré; si tengo que ser candidato a diputado provincial lo seré, y si tengo que ir a un gabinete con Carolina acompañaré”.

Por lo pronto, Scarpín entiende que ahora lo espera “un rol de organización, de recorridas, de visitas, dentro del comité de campaña, trabajando con los equipos técnicos, aportando mi experiencia, mi capacidad, llevando a cabo recorridas territoriales solo o con Carolina”, es decir, un rol activo. “Uno cuando forma parte de un equipo primero se debe a la ciudadanía y después a la estrategia del equipo, así que donde decida el equipo que tenga que ir, voy a estar”, finalizó.

