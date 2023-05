Concluyendo su gobierno, Perotti se da cuenta lo poco y nada que hizo en materia de seguridad

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este miércoles el acto para la reglamentación de la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. La fecha elegida no fue al azar. Fue el 3 de mayo, considerado el Día Provincial del Familiar y la Víctima de Inseguridad. La firma se realizó en el salón blanco de Gobernación en Rosario. Estuvieron presentes autoridades junto a organizaciones que luchan por justicia por sus seres queridos y por más seguridad en territorio santafesino.

Después del evento abierto a la prensa, Perotti compareció frente a los medios. Sobre los hechos de inseguridad, declaró: “Hay que seguir dando batalla preparándonos de la mejor manera. No es algo, que al tener una raíz estructural de tantos años, lo podamos resolver de la noche a la mañana, pero tenemos que hacerlo”. “La parte central es tratar de hacer todos los esfuerzos para que esta provincia genere oportunidades. Para que cada uno tenga una oportunidad de encarar su vida lejos del delito. La otra es cortar los vínculos con el delito. Y en eso tenemos una institución policial en transición que tiene que depurarse como se está dando. No hay impunidad para nadie que se aparta del cumplimiento de la ley”.

También habló sobre la Policía de Santa Fe que él comanda: “El grueso de la institución policial no merece estar pagando el costo de actitudes corruptas. Estamos dejando la institución policial con más agentes, con más equipamiento, inversiones en el sistema penitenciario, tecnología para mayores controles en el sistema penitenciario. Todo esto tiene que ayudarnos a disminuir la violencia que tenemos en cada uno de los barrios”.

En relación a la norma sancionada, expresó: “Es un paso importante. Tener una ley, poder reglamentarla. Haber podido trabajar con cada una de las organizaciones de familiares. El compromiso de continuar para que la ley tenga visibilidad, tenga cumplimiento. Quiero ser agradecido de ellos (los familiares de víctimas) por haber transformado ese dolor en un aporte para toda la comunidad”.

