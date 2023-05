Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1, pasó a estar debajo de la lupa luego de que muchos fanáticos lo relacionaran con Taylor Swift y el alimentara la ilusión de sus seguidores a través de videos de Tiktok. Tanto Alonso como Swift, anunciaron sus rupturas en fechas muy cercanas, por lo que se lo consideró como una señal sumado a todo lo demás.

La emblemática artista estadounidense, según la información que una de sus amigas dio a revista People, terminó con Joe Alwyn tras 6 años de romance. La rubia no manifestó su opinión o sentimiento al respecto, pero tampoco negó la novedad.

Quién es Fernando Alonso, piloto de F1 al que se vincula con Taylor Swift

Taylor Swift se caracteriza por dejar pistas y mensajes subliminales dentro de la letra de sus canciones o videoclips. Es por esto que muchos la consideran la madre de la industria musical a pesar de todos los conflictos que tuvo que atravesar dentro de la misma.

La teoría de una nueva relación comenzó porque el piloto compartió videos en Tiktok con las canciones de la artista para referirse a un logro que está a punto de alcanzar. Alonso está cerca de llegar a las 33 victorias en su deporte y los fanáticos de Taylor hicieron un juego de conexiones relacionando la cifra 33 con la edad de la cantante y comparándolo con su canción "22".

Para seguir alimentando la ilusión de los usuarios, Fernando subió un video entrenando con la canción "22" de fondo, mientras el peso de la mancuerna también era del mismo número. "No sé acerca de ti, pero me estoy sintiendo mis 22", es la frase de la canción que sonó justo cuando el pilo hizo un guiño de ojo a la cámara.

"I´m lifting 22 (Levantando 22)", expresó Alonso para rimar con la letra de la canción, la cual en inglés es "I don´t know about you, but i´m feeling 22". A raíz de esto, muchos usuarios de Twitter plantearon diferentes teorías para relacionar al español con la cantante.

Lejos de frenar la broma, Fernando Alonso compartió otro video en donde se escucha de fondo "Karma", otra de las canciones de Taylor Swift y una de las más populares. Por el momento, se trata de una simple teoría y algunas fans de la rubia se molestaron por querer confundir a los fanáticos.

