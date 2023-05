Julio De Vido criticó la «mala elección» de funcionarios de Cristina Kirchner: sus elogios a la oposición

Julio De Vido fue ministro de Planificación del Gobierno de Cristina Kirchner y se lo recuerda por estar involucrado en la Causa Vialidad. Sin embargo, el ex funcionario apareció en varios actos oficialistas en el último tiempo y si bien no puede ocupar cargos públicos, sigue ligado al Frente de Todos por su estrecha relación con gran parte del peronismo y kirchnerismo.

En este marco, el dirigente cuestionó a la vicepresidenta de la Nación por la «mala elección de funcionarios» desde 2012. «Todos sabíamos lo que iba a pasar. Yo estaba detenido y le explicaba a mis compañeros sobre el tema de Alberto y ellos me miraban y me decían: ‘no podés ser así de exagerado’. Hoy me llaman y me dicen: ‘te quedaste corto'», afirmó.

«Pensé que el rol de Cristina iba a ser distinto, que no iba a dejar avanzar tanto la inacción», criticó Julio De Vido. A pesar de esto, expresó su apoyo para el Frente de Todos en las próximas elecciones presidenciales, más allá de sus elogios para la oposición y para Javier Milei, a quien lo puso en una eventual segunda vuelta para noviembre.

Julio De Vido y el caso Milei

Sobre Juntos por el Cambio indicó que lo ve «con internas importantes, pero trabajando en un sentido táctico, estratégico e inteligente. Están avanzando en tratar de buscar la mejor fórmula para obtener la mayor cantidad de voto» a diferencia del oficialismo: «Nosotros todavía estamos con situaciones de incertidumbre muy grandes, sobre todo porque la principal referente no está aportando claridad al momento electoral».

Por otro lado, planteó que «estamos en una situación donde todos sabemos que es muy probable que Cristina no se presente, pero está la duda y esa duda juega para el enemigo. El planteo que hizo respecto a Milei, el otro día en La Plata, muestra claramente la enorme debilidad política y electoral del Frente de Todos», argumentó el exministro en Radio Continental.

