Sin plan A, Cristina Kichner diseña el perfil de un candidato

Con el renunciamiento de Alberto Fernández y el casi paso al costado de Cristina Fernández de Kirchner, el Frente de Todos debe terminar de oficializar al candidato o los candidatos para las próximas elecciones presidenciales.

Cada sector de la coalición buscará imponer a su elegido. Nadie quiere adelantarse a la decisión final de la vicepresidenta, sobre todo porque cuenta con el sector de mayor caudal de votos. Se espera la voz final de la ex presidenta y que elija a un candidato afín a los valores del kirchnerismo. El plan A de "Cristina Presidenta" está al borde del abismo. Los seguidores reconocen que "está un poco corrida" de la pelea electoral. Incluso se perdió la preferencia por el ministro de Economía, Sergio Massa, para encabezar la lista.

"La crisis política se agudiza y se debilita la candidatura de Massa por la crisis económica", reconocen desde el ala dura. Esto implica que el líder del Frente Renovador estuvo o está aún en los planes de la dirigencia política del oficialismo. "La principal definitoria de todo es Cristina", insisten.

¿Qué perfil de candidato busca Cristina Kirchner?

En la "clase magistral" que brindó el jueves de la semana pasada en La Plata, la vicepresidenta adelantó algo de la estrategia electoral y del perfil del candidato que se busca para las elecciones de agosto. El discurso puso en duda si su elegido podría ser el ministro Massa, ya que lo nombró en varios trayectos y no deslizó críticas.

Desde el momento en que se planteó que ella no iba a competir en las elecciones, creció el nombre del titular de la cartera económica pero como el elegido de Cristina y no de Alberto. "Massa no es el candidato de Alberto", aclararon los detractores del Presidente.

Un sector del FDT reconoce que la relación del jefe de Estado con el ministro no pasa por el mejor momento debido a las tensiones cambiarias en las últimas semanas, y que tampoco lo tienen en cuenta para incluirlo en la lista de los nominados a competir en las PASO. El kirchnerismo también anota al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, que se mueve con el traje de candidato. Nadie menciona al embajador de Brasil, Daniel Scioli, quien ya se lanzó oficialmente, pero que no cuenta con la simpatía de La Cámpora.

El Presidente quiere ir a las PASO con un candidato propio

El cristinismo cree que Alberto Fernández buscará imponer a un candidato para competir en las primarias en caso de que no haya un candidato de unidad. Todas las miradas recaen sobre el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Seguramente querrá poner un candidato y mantener cierto poder de decisión", reflexionaron en un sector de la coalición.

En el discurso del Teatro Argentino de la semana pasada, Cristina esbozó algunas características del posible candidato. "No podemos depender de una persona, hay que tener un programa", reclamó ante una multitud que le reclamaba una candidatura. La mayoría de las críticas apuntaron contra el economista y candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, y contra las políticas económicas que promete. Con la dedicatoria de gran parte de su presentación, hizo pensar que el planteo de la vicepresidenta apuntó a la iniciativa de que se acuerde un candidato de unidad que no haga perder votos al kirchnerismo sobre todo de la juventud. La idea de quedar en un tercer puesto sería inadmisible para el peronismo.

Cristina no se arriesgó aún a dar nombres pero falta poco para que suceda. Los tiempos electorales se acortan pese a que el cierre de listas está previsto para el 24 de junio. El 18 de mayo de 2019 ya había anunciado la candidatura de Alberto Fernández y se espera que para los actos del 25 de Mayo, cuando se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, pueda hacer una señal más clara. "Sigue en marcha lo del 25", se entusiasman desde la militancia.

¿Cómo ven a Massa en el kirchnerismo?

Pese a que nadie lo reconoce es bastante visible una posible candidatura de Massa si logra frenar la sangría de reservas del Banco Central junto con el control del dólar y la suba de los precios de los alimentos. Quedan 50 días para la oficialización de los candidatos, según lo establece el calendario electoral, pero no está claro si será el tiempo suficiente para que el ministro muestre resultados económicos positivos.

Alberto Fernández ya no será candidato y Cristina Kirchner parece que tampoco. En el caso de que Massa quede excluido, las posibilidades se limitan a Wado de Pedro, Scioli, y el referente social, Juan Grabois. Un sector del FDT pretende que el candidato no sea elegido a dedo por la vicepresidenta y por eso se planteó la opción de las PASO, una herramienta creada durante el gobierno kirchnerista pero que pocas veces fue utilizado.

Hay un grupo que todavía persiste en la idea de sostener el operativo clamor hasta que no haya una proclamación de Cristina Kirchner. La mesa bonaerense tiene el temor de que sin la vicepresidenta en las listas será más difícil ganar en la provincia de Buenos Aires. Las incógnitas siguen en los inicios del mes pero podrían tener mayor certidumbre antes de que termine mayo.

* Para www.iprofesional.com