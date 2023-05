Carolina Losada anunció que Angelini será su candidato a vicegobernador

La precandidata radical a la gobernación de Santa Fe Carolina Losada confirmó que su candidato a vicegobernador será el diputado Federico Angelini, quien ocupa la presidencia de PRO desde que Patricia Bullrich se tomó licencia para encarar la campaña electoral.

“Es mi compañero de fórmula”, aseguró la senadora radical durante una entrevista radial en la que estuvo acompañada por Angelini. “Somos la primera fórmula confirmada. Para mí es un honor acompañarla a ella en este enorme desafío, que es transformarle la vida a los santafesinos”, se entusiasmó el diputado.

El acuerdo partidario entre fuerzas dejó de lado los habituales equilibrios territoriales: en este caso ambos son rosarinos. “Es una fórmula bien santafesina. Amamos a nuestra provincia y, obviamente, a nuestra ciudad”, moderó Angelini sobre ese punto durante una entrevista en Radio Boing, de Rosario. “Somos una fórmula que quiere que no haya desventajas para nadie”, sumó Losada para desestimar que esa composición provoque debilidades electorales.

El anuncio de un binomio que parecía ya definido desde la cumbre en la que se cerró el acuerdo que unió en un mismo frente electoral al PRO, a un sector del radicalismo, al socialismo y al CREO, llegó con palos hacia adentro y hacia afuera: hubo duras críticas contra la gestión del gobernador Omar Perotti, pero también se apuntó contra otro de los precandidatos a la gobernación, el radical Maximiliano Pullaro, uno de los contendientes internos.

“No me gusta hablar de lo que ya fue. El que no quiso, no supo o no pudo, que se vaya a su casa o trate de ayudar desde algún lugar. En el caso de Perotti, o el perottismo, que es como el kirchnerismo en su versión más berreta, tenemos todos claro que hizo un desastre en la provincia”, apuntó Losada antes de avanzar sobre la problemática de la inseguridad y criticar la gestión de Pullaro como ministro del área.

“Si hablamos del gobierno anterior, que fue el de (Miguel) Lifschitz, el talón de Aquiles fue justamente la seguridad. Si no Perotti no hubiera asumido prometiendo paz y orden. Paz y orden que no nos trajo. Su eslogan fue que iba a traer paz y orden. Eso significa que la seguridad ya era un desastre. Si no supiste no quisiste o no pudiste, podés ayudar desde otro lugar. ¿Qué me dice ahora? ¿Que va a poder hacer algo?”, planteó la senadora.

Consultada si sus críticas apuntaban a la gestión de Pullaro en Seguridad, fue directa: “Sí, sí, sí”. El frente Unidos tiene a otra anotada para la gobernación: la diputada provincial socialista Clara García.

Las críticas alcanzaron también a Marcelo Lewandowski, que asoma como uno de los posibles precandidatos a la gobernación por el peronismo, una decisión que el periodista cavila mientras aguarda señales de apoyo de parte de Perotti y algunas muestras de unidad dentro del partido que le den sustento a su candidatura.

“Mostró un caradurismo a niveles exorbitantes. Fue el único senador que no quiso que se fortalezca la Justicia de nuestra provincia. Hay que tener memoria cuando votemos”, pidió Losada.

Sobre el acuerdo alcanzado para acompañar a la senadora radical en la fórmula a la gobernación, Angelini aseguró que trabaja junto con ella “desde hace tiempo”, descartó que fuera una decisión exclusivamente “electoral” y recordó que desde “el día uno, cuando terminó el proceso electoral en 2021”, coinciden en muchos aspectos. Losada y Angelini compitieron en la interna de Juntos por el Cambio por un lugar en el Senado, una contienda donde se impuso la periodista radical.

“Carolina ha demostrado tener una gran capacidad de liderazgo de un equipo para el que convocó a gente de afuera de la política, gente exitosa en la gestión pública”, elogió Angelini a su ahora compañera.

“Lo primero que hizo Carolina fue construir el equipo. Después, trabajar las propuestas, que sean realizables. Estamos cansados de promesas, de eslogan. Si nos vamos a embarrar y comprometer para solucionar los problemas de fondo que va a tener Santa Fe, tenemos que estar seguros de que lo podemos hacer. Cuando Carolina dio el sí es porque vio un proyecto claro y realizable en Santa Fe. Que además va a tener coordinación muy clara con el gobierno nacional”, analizó Angelini.

Aunque deseó que Juntos por el Cambio se imponga a nivel nacional, el dirigente del PRO aceptó que eso “no es garantía de nada” y aprovechó ese punto para criticar a Perotti y a la gestión del Frente de Todos. “Omar Perotti tiene el gobierno del mismo color político y fue un desastre la gestión. Tanto la de Alberto (Fernández) y la de Aníbal (Fernández), como la de Omar Perotti con (Marcelo) Sain a la cabeza como ministro de Seguridad”, remató.

