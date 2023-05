Perotti mantuvo una reunión de trabajo con Massa: los temas que trataron

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro de Economía, Sergio Massa, analizaron este jueves en Buenos Aires los proyectos de obra que se formulan para ejecutar en la provincia el plan de riego “Argentina Irrigada”.

En un encuentro llevado a cabo en el Palacio de Hacienda también dialogaron sobre el inicio de gestiones conjuntas ante el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF para el financiamiento de los XIII Juegos Odesur que se llevarán a cabo en la provincia de Santa Fe en 2026.

El programa “Argentina Irrigada” apunta a incorporar 1,9 millones de hectáreas a la superficie agrícola irrigada y que beneficia a 20 provincias, entre ellas Santa Fe, informó esta tarde el Ministerio de Economía en un comunicado.

El plan, que contempla una inversión pública de US$ 2.066,7 millones para ejecutar 95 proyectos de infraestructura hídrica, beneficiará a 50.717 productores y productoras y generará 80.808 empleos en diferentes regiones del país. Se encuentran aprobados US$ 394 millones para 33 proyectos de modernización de los sistemas de riego.

En ese marco, Massa y Perotti hicieron un diagnóstico de los proyectos que está formulando la Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal para la provincia.

Entre los que se encuentran: Desarrollo del Sistema de Riego para Producción Agrícola en la región de Villa Ocampo, que contará con una inversión de US$ 47,2 millones para la producción de Ganadería, cereales y pasturas; Sistemas de Abastecimiento de Agua para Ganado del Norte Santafesino con una inversión de US$ 8 millones para ganadería y el proyecto para el Aprovechamiento de arroyo El Rey por US$ 57,5 millones para la producción de cereales y oleaginosas.

Por otra parte, el ministro y el gobernador acordaron el inicio de las gestiones ante el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, para el financiamiento de las obras necesarias en la provincia con vistas a la realización de los Juegos Odesur a desarrollarse en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela en 2026.

