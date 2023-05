Victoria Tolosa Paz fue tajante sobre una candidatura de Cristina Kirchner

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, se mostró tajante sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea precandidata presidencial en las elecciones 2023. Es que la funcionaria albertista descartó este sábado la posibilidad de que la vicepresidenta se presente en los comicios al recordar que ya dijo que “no va a ir en ningún tramo de la boleta en la próxima elección” al considerarse “proscripta” a partir de la condena en su contra por la causa Vialidad.

“Ella ya nos ha dicho a todos nosotros las y los militantes que salgamos a militar, que construyamos el futuro, que ella dio todo de sí, que no va a ser candidata, que no va a ir en ningún tramo de la boleta en la próxima elección”, subrayó Tolosa Paz en declaraciones a AM 750. “Quiero recordarles que Cristina Fernández de Kirchner nunca en su trayectoria política dejó que se filtrara una decisión tan importante como si ella es candidata”, añadió.

“No tengo ninguna otra información que conocer a Cristina en cómo y de qué manera comunica sus decisiones. Y sí tengo la responsabilidad de no detenerme ante un zócalo y una noticia de trascendido periodístico”, argumentó Tolosa Paz. “El otro día en (el acto de) La Plata, ante cada canto reiterado de ‘Cristina Presidenta’, ella decía ‘no soy Presidenta’. Además, en un momento dijo ‘di todo de mí’. Creo que a veces cuesta escucharla a Cristina y me parece que tenemos una enorme responsabilidad”, subrayó.

“Yo sí tengo una expectativa hacia adelante que es que tanto el Presidente de la Nación como la vicepresidenta se junten como se juntaron hace cuatro años. Ocurrió eso en mayo, unos días antes de cuando Cristina presentó su libro ‘Sinceramente’ en La Rural, e incluso hizo un gesto hacia Alberto Fernández. Eso fue unos días previos al 18 de mayo. Nos estamos acercando”, deslizó.

Además, Tolosa Paz destacó: “A la oposición le va a sorprender el grado de pragmatismo de nuestro frente político en tanto seamos capaces de construir con mucha responsabilidad la salida electoral del Frente de Todos”. “Algunos creemos que la salida electoral es democratizando al Frente de Todos y darle la posibilidad al pueblo de elegir la fórmula presidencial a la que le va a dar la responsabilidad de competir, de ganar y de conducir los destinos de la Argentina en los próximos cuatro años”, manifestó.

En ese marco, la ministra indicó que “se está empezando a ordenar el escenario que viene de unidad en la diversidad” con la selección de las fórmulas, luego de las “divisiones y miradas internas” que se hicieron públicas. “Ahora llegó el momento para poder canalizar esas diferencias que van a poder llevar adelante los candidatos en un marco de convivencia. Esto le va a dar fortaleza al Frente de Todos, y luego el que gana conduce y el que pierde acompaña”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com