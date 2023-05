Cami Mayan habló por primera vez de Ailén Cova, la mujer que se interpuso entre ella y Alexis Mac Allister

Cinco meses después de separarse de Alexis Mac Allister, Cami Mayan habló por primera vez del tema en la TV. Lo hizo ante Intrusos (América), donde reconoció que no fue nada fácil comenzar desde cero en Buenos Aires, y mucho menos enterarse de que el futbolista la dejó para vivir un romance con Ailén Cova, una amiga de la adolescencia.

“Fue raro, difícil, no me esperaba llegar y ver noticias sobre mí. Fue muy fuerte. Hay que pasarlo, no queda otra. Este es un proceso que tardará en sanar. Muchas chicas me escriben diciendo que les pasó una situación parecida a la mía”, comentó la joven.

Cuando le preguntaron sobre cómo quedó el vínculo con el futbolista y qué piensa de su nuevo noviazgo, fue contundente. “No seguimos en contacto con Alexis. Todo es difícil. No quiero entrar e detalles. Con su familia todo bien. No soy una persona que se quede en la cama”, cerró.

