“Ya se salieron con la suya”: Cristina Kirchner cuestionó a la Corte Suprema por los casos Tucumán y San Juan

La vicepresidenta Cristina Kirchner se tomó casi tres días para reaccionar frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones 2023 a gobernador en las provincias de San Juan y Tucumán, que originariamente estaban previstas para el próximo domingo.

Este viernes, a través de un mensaje en redes sociales, la ex mandataria aseguró que el máximo tribunal se salió “con la suya” e hizo “la doble”.

“Cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán” y “tapadera del escándalo Rosatti y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político, el mismo martes y a la misma hora de que sacaban el fallo suspendiendo las elecciones provinciales”, planteó.

“Ahora ya no tienen excusas. Dejen votar a Tucumán. Dejen votar a los tucumanos y las tucumanas en paz YA”, completó.

Las cautelares a las que se refiere CFK son las interpuestas por la oposición en San Juan y Tucumán que derivaron en la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones y pedir informes para dirimir si Sergio Uñac en San Juan y Juan Manzur en Tucumán están habilitados o no para competir por cargos ejecutivos.

“El escándalo de Rosatti” al que alude en segundo término surge de las declaraciones que realiza como testigo Daniel Marchi -ex administrador del tribunal- en el juicio político a la Corte que se tramita en el Congreso. Esta semana, Marchi denunció que Rosatti utilizaba contratos para negociar fallos.

La última parte del tuit (”ahora ya no tienen excusas, dejen votar a Tucumán”) está vinculada a la decisión personal de Manzur, que ayer anunció que declinó su postulación a vicegobernador y pidió que se autorice la realización de los comicios en la fecha que se habían pautado en una primera instancia.

Si bien la vicepresidenta -históricamente enfrentada con la Justicia en general y la Corte en particular- había evitado pronunciarse sobre el tema, Eduardo “Wado” de Pedro, funcionario de su confianza, ya había cuestionado en duros términos las resoluciones.

“Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, tucumanas, los sanjuaninos y sanjuaninas”, dijo el ministro del Interior.

De no haber cambios en las próximas horas, Tucumán no tendrá votación el próximo domingo. San Juan, en cambio, sí hará las elecciones pero para las categorías que no fueron suspendidas por la Corte: diputados provinciales, intendentes, concejales.

Uñac hasta el momento mantiene su postulación a la Gobernación. La oposición considera que busca asumir un cargo ejecutivo por cuarta vez consecutiva, algo que prohíbe expresamente la constitución local.

