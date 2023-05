Senado: el desafío de competir por la banca de La Capital

En el departamento La Capital intentará renovar su mandato el senador Marcos Castelló, que logró saltar del Concejo Municipal a la Legislatura en 2019 siempre en el sector del entonces candidato a gobernador Omar Perotti.

Casi cuatro años después, el cantante y líder de Kaniche tiene ahora un panorama aún más favorable: ha ejercido la representación y ampliado sus contactos en cada distrito y pertenece, dentro del peronismo, al perottismo que cuenta con el aparato del Estado provincial.

Tal vez por esas ventajas, hubo especulaciones hasta hace poco respecto de tentarlo como precandidato a intendente de la ciudad de Santa Fe, pero -según se dice entre sus colaboradores- su respuesta fue definitivamente no. Se cree que buscará otro mandato en la Cámara alta y fortalecer a Hacemos Santa Fe en un cuerpo legislativo clave para el diseño desde la Casa Gris, más allá de lo que suceda con el precandidato a gobernador.

El perottismo confía que ganará el gobernador Perotti en la categoría de Diputados Provinciales y lo mismo sucederá, como desde hace décadas, con el peronismo en el Senado. Para los seguidores de Castelló es vital tener más representación del sector en la Cámara alta. Hoy hay 12 senadores peronistas, dispersos en tres bloques. En la línea del gobernador rafaelino se cuenta solo a Lealtad, de cinco integrantes, pero con un par que bien pueden haber pensado en dar por terminado su ciclo activo en la política provincial.

Tiene igual valor en análisis político, lo que hará el intendente de la capital provincial para pelear por la banca del departamento. Emilio Jatón tiene votos propios más allá del partido o frente que lo impulse, algo invaluable en cualquier campaña. También, los beneficios (y perjuicios) del ejercicio de un cargo de alta exposición. Con una red de militantes barriales que en muchos casos ha desplazado al peronismo, el jefe del Departamento Ejecutivo santafesino ya tiene su propio armado dentro del frente opositor a nivel provincial. Ahora posicionará una estructura propia (además de su figura política). Su apuesta es desde hace tiempo la de respaldar a Mariano Granato, militante del PS y funcionario municipal de alto perfil y finalmente ir por dentro de Unidos para cambiar Santa Fe, pero sin depender de otros armados del socialismo.

Panorama

Resta una definición entre pesos pesados para ver qué lugares ocuparán dentro del esquema que lleva a Carolina Losada como precandidata a gobernadora dos dirigentes del radicalismo históricos, del grupo Universidad, que también han pasado por el Congreso de la Nación, de amplia trayectoria. Se trata de ver cómo van a jugar el ex intendente Mario Barletta por una parte, y el hoy concejal, que ya fue senador por La Capital, Hugo Marcucci. Para ese armado, con la candidatura de Juan Pablo Poletti en la intendencia de la ciudad de Santa Fe, restan varias definiciones sobre la hora.

En cambio, las definiciones se adoptaron temprano entre quienes postulan a Adriana "Chuchi" Molina, también radical, que cuenta con el respaldo del ex intendente José Corral en el marco del esquema que lleva a Maximiliano Pullaro como aspirante a la Casa Gris. La propia candidata confirmó que otra mujer estará a su lado para pelearle la banca al popular Castelló, con otro perfil. Es Virginia Coudannes, militante radical del NEO desde su creación, politóloga asesora del bloque Evolución en la Cámara de Diputados santafesina.

Tres precandidatos en el justicialismo

En el peronismo, por fuera del candidato del gobernador y dentro del PJ aparecen los valientes, porque una Paso con Castelló puede significar no jugar en las elecciones generales. El ex diputado provincial Federico Reutemann, con el respaldo de Upcn, sostiene que no se baja y que va a jugar su postulación en las Paso, está en campaña desde fines del año pasado, caminando barrios. Al mediodía, surgió otro apoyo al sobrino del dos veces gobernador: sería parte del armado provincial de Oscar "Cachi" Martínez.

Esa postulación garantizaría una interna a Castelló, lo que siempre es bienvenido para juntar marcas en la boleta única, más cuando en el llamado frente de frentes opositor surgen internas que prometen despertar un fuerte interés entre Pullaro y Losada como precandidatos a gobernador y entre Chuchi Molinas y el Dr. Poletti para la intendencia.

Siempre dentro del justicialismo, habrá un tercer competidor por la banca de La Capital. Proviene del sector que lleva a Leandro Busatto como gobernador. Suena Gustavo "Piti" Chara, del Movimiento Juan Arzuduy. Tendrá una dificultad extra: el rossismo en la ciudad de Santa Fe irá por fuera del PJ, en una alianza con otros partidos, al igual que en Rosario. Así, para el electorado será difícil identificarlo con los candidatos a intendente de Santa Fe, Federico Fulini (hoy concejal de Unidad Ciudadana) y a concejal el periodista Claudio "Turco" Cherep.

Tanto los tres nombres dentro del PJ como en el frente opositor son siempre provisorios para un fin de semana de negociaciones febriles: una cosa es llevar nombres al partido y otra a la justicia electoral. El lunes el panorama será definitivo.

FUENTE: ELLITORAL.COM