El CEO de Google, Sundar Pichai, afirmó que la Inteligencia Artificial es uno de los cambios más profundos de la historia: “Afectará todo”

Sundar Pichai, CEO Google y Alphabet, compartió sus ideas sobre el futuro de las búsquedas y el poder transformador de la inteligencia artificial (IA) en una entrevista con el medio especializado en tecnología The Verge. La conversación con el editor en jefe del medio norteamericano, Nilay Patel, tuvo lugar al día siguiente de Google I/O, la famosa conferencia de desarrolladores de la compañía, durante la cual Pichai reveló nuevas funciones de IA generativa en toda la cartera de productos de Google.

“Definitivamente veo a la IA como un cambio de plataforma extraordinario. Lo afectará todo: todos los sectores, todas las industrias, todos los aspectos de nuestras vidas”. Según Pichai, es más profundo que el cambio que supuso la informática personal, Internet o los móviles. “Es la tecnología más profunda en la que está trabajando la humanidad”.



Como líder del sector, Google ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la tecnología de IA, sin embargo Pichai reconoció que otras empresas, como OpenAI, han sido más rápidas en sacar al mercado productos de IA generativa. De hecho, admitió que la colaboración de OpenAI con Microsoft en una nueva versión de Bing representa un formidable rival para Google Search.

“Creo que nos tomamos un tiempo para hacerlo bien porque nuestros productos son utilizados por tanta gente”, aseguró deslizando el costo que tendría para el gigante Google cometer errores.

De hecho, uno de los temas que más preocupación suscita el Chat GPT u Open IA, por ejemplo, es el nivel de alucinación o error que cometen. Para el CEO de Google eso es inaceptable en temas como la salud, pero puede ser aceptado si el pedido al chat es sobre la redacción de un poema. A eso se refiere con “hacerlo bien”. “Hemos progresado en el problema de la alucinación en el contexto de la búsqueda, fundamentándolo, corroborando con nuestro trabajo de clasificación. Pero lleva tiempo”, aseguró.

“Empezamos a trabajar en esta nueva Experiencia Generativa de Búsqueda el año pasado. Para mí, en estos momentos es importante separar la señal del ruido. Para mí, la señal aquí es que hay una nueva forma de mejorar la búsqueda y una forma de mejorar nuestra experiencia de usuario, pero tenemos que hacerlo bien. Y para mí, esa es la señal. El resto es ruido para mí. Así que para mí, sólo es importante trabajar y hacerlo bien, y eso es en lo que nos hemos centrado”, aseguró cuando el periodista de The Verge le preguntó por las chicanas de sus competidores.

Pichai reconoció que hoy en día las búsquedas en Internet pueden ser un éxito o un fracaso, con la presencia de granjas de contenidos y resultados mediocres. Cree que la búsqueda basada en IA tiene el potencial de ofrecer respuestas más naturales y precisas a las consultas de los usuarios. Sin embargo, alcanzar esta visión requeriría una remodelación fundamental de la web y una transformación integral de la infraestructura de Google.

Para dar pasos tangibles hacia este objetivo, Pichai reorganizó recientemente los equipos de IA de Google y Alphabet. Una medida notable fue integrar DeepMind, una empresa filial, en Google y fusionarla con el grupo de IA Google Brain. Esta decisión estratégica dio lugar a la formación de una nueva unidad llamada Google DeepMind.

Durante la entrevista, Pichai esbozó su visión del futuro de Google y expresó su determinación de dirigir la empresa hacia la innovación continua.

Patel, el entrevistador, le preguntó si veía riesgo en este “cambio de plataforma”. Apuntó que cuando mucha gente cambia su comportamiento, como es previsible que suceda con el desarrollo de la IA, es cuando las empresas emergen, y es cuando las instituciones tienden a desaparecer. “¿Ve ese riesgo para Google dentro de este cambio de plataforma?”, lo interpeló.

“Sentí más riesgo con el móvil. Desarrollamos Android y tuvimos que adaptarnos a él con fuerza en todos nuestros productos. Y fue un momento disruptivo”, afirmó y explicó que la diferencia radica en que Google sí es nativo de la Inteligencia artificial. “Entendemos a la perfección lo que significa impulsar el estado de la tecnología e incorporarla a nuestros productos... Si observo la escala y el tamaño de la oportunidad que nos brinda la IA, creo hemos invertido mucho en IA durante un tiempo, y tenemos claro que no solo la incorporaremos a nuestros productos, sino que la ofreceremos al resto del mundo. Y lo hemos planeado desde el principio. Así que me entusiasma este momento”.

Sobre el futuro del mercado laboral tras la irrupción de la IA, Pichai se mostró más óptimista que muchos expertos. “Durante 20 años de automatización tecnológica, la gente ha predicho que todo tipo de trabajos desaparecerían”, relativizó. “Creo que se producirán grandes alteraciones en el mercado laboral de la sociedad. Los gobiernos tienen que implicarse. Tiene que haber adaptaciones. La cualificación va a ser importante. Pero creo que no debemos subestimar también el lado beneficioso de algunas de estas cosas”.

El CEO de Google afirmó que es un momento emocionante. “Llevo más de 10 años preparándome para este momento de la IA. En Google no es casualidad que trajéramos a Geoff Hinton o que construyéramos Google Brain o que adquiriéramos DeepMind. Hemos invertido lo necesario. Construimos una unidad de procesamiento tensorial (TPU). Anunciamos las TPU en I/O hace unos seis años. Esto es algo que he anticipado durante mucho tiempo. Me entusiasma que sea un punto de inflexión. Pero, como llevamos 25 años en esto, sabemos lo importante que es ser responsables desde el primer día”.

FUENTE: INFOBAE.COM