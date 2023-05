Qué tan necesario es jugar la precuela de Zelda: Tears of the Kingdom para disfrutar del juego

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los videojuegos más esperados del año y al estar ya disponible, muchos jugadores se preguntan si necesitan vivir la experiencia previa para entender lo que sucederá en esta segunda parte.

Breath of the Wild es la precuela de este reciente lanzamiento. El título se lanzó en 2017 y es considerado uno de los mejores de la historia por la manera en la que presenta la exploración del mundo abierto y promueve la creatividad de los usuarios. Elementos que también están en la nueva entrega.



Al ser una segunda parte, Tears of the Kingdom continuará los hechos después de lo sucedido en el anterior juego. Sin embargo, los desarrolladores aseguraron que se encargaron de crear una experiencia que sea “accesible” para los nuevos jugadores.

No es necesario haber jugado Breath of the Wild

Nintendo se ha encargado de repetir en varias ocasiones que para este nuevo juego no es imprescindible la historia anterior por varios motivos.

El productor del juego, Eiji Aonuma, aseguró que las nuevas mecánicas de Tears of The Kingdom van a ser fácilmente entendidas por aquellos que no experimentaron Breath of the Wild.

“Las nuevas ideas de juego que incorporamos en este título son cosas que se pueden resolver de forma intuitiva, por lo que creo que los jugadores primerizos pueden estar seguros de que es fácil entrar en este juego”, aseguró en una entrevista publicada por la misma compañía japonesa.

Esto por el lado de los controles y movimientos, ya que agregaron nuevas habilidades en las que el personaje principal puede combinar objetos, devolver el tiempo y fabricar medios de transporte y armas.

En cuando a la historia, Hidemaro Fujibayashi, director del juego, se encargó de aclarar que hicieron “un esfuerzo para asegurarse de que se siente cómodo tanto para los jugadores primerizos como para aquellos con experiencia en el juego anterior”. Por lo que, a pesar de continuar con los hechos del título anterior, no habrá problema en entender el argumento, que incluye el regreso del villano principal de la franquicia.

Esto no quiere decir que no haya elementos que se disfruten más si ya se experimentó la primera entrega, como la sensación de explorar y recorrer el mapa, entender la dinámica para avanzar en los niveles y estar con el tono de la historia, que es diferente a la de otras entregas de Zelda.

Las nuevas habilidades en Tears of The Kingdom

Uno de los puntos que diferenciales en Breath of the Wild fueron las habilidades que obtenía Link para interactuar con los objetos y el entorno. Pero para la nueva entrega se decidió ampliar ese catálogo de opciones, enfocadas principalmente en darle herramientas a los jugadores para resolver problemas y ser creativos para fabricar elementos, uno de los puntos más llamativos de esta experiencia.

Estas son las cuatro nuevas habilidades que tendrá el personaje principal en el juego:

- Combinación: permitirá unir dos objetos para crear armas, escudos y flechas más potentes.

- Ultramano: con este poder el jugador podrá unificar objetos para crear medios de transporte o estructuras.

- Retroceso: rebobinar el tiempo para regresar los movimientos de un objeto.

- Infiltración: servirá para traspasar muros y salir de cuevas o subir a plataformas altas.

FUENTE: INFOBAE.COM