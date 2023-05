Bullrich avaló a Espert en Juntos por el Cambio: "Bienvenido al espacio"

La presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, avaló la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio: "Más ideas liberales que se sumen a Juntos por el Cambio es bienvenido. Así que bienvenido Espert al espacio".

En medio de las negociaciones que lo vinculan al diputado de Avanza Libertad a la principal coalición opositora, la exministra de Seguridad mostró su apoyo y se suma a las adhesiones por parte de Horacio Rodríguez Larreta, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica: "Espert es una persona que quiere acercarse, lo quisimos acercar en 2021 y en ese momento hubo un problema de desorganización en la Provincia. Más ideas liberales que se sumen a Juntos por el Cambio es bienvenido. Así que bienvenido Espert al espacio".

Sin embargo, diferenció la situación del diputado de Avanza Libertad con la del candidato Javier Milei, sobre el cual aseguró que "Juntos por el Cambio va por su lado y Milei por el suyo".

Durante una visita en Florencia Varela, Rodríguez Larreta también se había expresado anteriormente en relación al pedido del economista de incorporarse a JxC: “Tengo la visión de que tenemos que sumar para ganarle al kirchnerismo". El dirigente de Juntos dijo que respeta mucho a Espert, que “es un gran economista”, y recordó que el diputado y líder de la Avanza Libertad ya estuvo muy cerca del espacio político en las elecciones anteriores y que también lo acompañó en la Capital, en otra elección.

Espert no va a aceptar "ninguna condición"

El economista liberal se refirió a la posibilidad de integrar la coalición opositora y aseguró que no aceptará "ninguna condición": "Yo no voy a aceptar ninguna condición, eso de ‘entrás si sos candidato a qué’. No. Las condiciones para que Avanza Libertad ingrese son las mismas que le corresponden al PRO, la Coalición Cívica y al radicalismo”.

Con información de www.ambito.com