El Tribunal Electoral define si habilita el voto joven

El Tribunal Electoral de Santa Fe tiene para decidir en los próximos días si habilita o no el voto de cerca de 60 mil jóvenes que tienen entre 16 y 18 años y no pueden elegir a las autoridades políticas de la provincia y el municipio, un impedimento que esta franja etaria solo tiene en esta provincia. Aunque en el debate público casi no está presente, desde el pasado 27 de abril, fecha en que ingresó el pedido al tribunal, las fuerzas políticas mayoritarias entraron en alerta por un fallo que, de ser positivo, tiene consecuencias que van mucho más allá de lo electoral. Hay quienes creen que se abriría una especie de Caja de Pandora que habilitaría otros planteos sobre asuntos político-institucionales trabados hace décadas por los sucesivos fracasos en reformar la sexagenaria Constitución provincial.

El Tribunal Electoral que preside el titular de la Corte Suprema, Daniel Erbetta, e integran los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho y Armando Drago, debe resolver un pedido que hicieron Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, del bloque Igualdad y Participación de la Cámara baja provincial.



El escrito solicita al Tribunal que “arbitre las medidas necesarias para que cese la discriminación a la que son objetos los electores de 16 y 17 años en la provincia de Santa Fe”. Argumenta que “es la única del país que no habilita el voto joven en las categorías provinciales, lo cual constituye una clara violación a la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la ley nacional N° 346 de Ciudadanía y los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes".

El procurador Jorge Barraguirre hizo un contundente dictamen a favor, aunque no es vinculante. “Una práctica extendida y la ironía de vivir en Santa Fe”, es el título de uno de los apartados en relación a la diferencia con el resto de los adolescentes del país. También deja aclarado que este caso, como el de los fueros parlamentarios que también está cuestionado judicialmente, son casos que cumplen determinadas condiciones que no implican que se abra la puerta a un derecho a la carta que pase por encima la Constitución.



"Es irónico sostener un federalismo casi patológico que a la inversa del sentido que tiene en materia de derechos desconozca una práctica extendida, uniforme y homogénea a lo largo de la República", sostiene.

Los jueces electorales deben analizar varios aspectos de la presentación: la competencia del tribunal, si hay un caso y, de ser así, cómo resolverlo. Ya cuenta con la opinión de Barraguirre de incluir en el padrón a “las personas que hubieren cumplido 16 años inclusive”.

El tema del Voto Joven está en discusión hace años en la política santafesina, fundamentalmente por la contradicción que existe entre la Constitución y las leyes nacionales y la carta magna provincial, que establece el voto a partir de los 18.

A la hora de las declaraciones, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en impulsarlo, pero en la práctica muy pocos están a favor de habilitarlo sin una reforma constitucional de por medio. Por ese motivo, no prosperaron nunca en la Legislatura los proyectos de ley para autorizarlo.

La movida de la Casa Gris

Ante los rumores de que dentro del Tribunal Electoral hay opiniones divididas, el gobierno provincial envió el lunes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Voto Joven. Es el mismo que ingresó en 2021 en el Senado, donde el peronismo tiene mayoría pero nunca prosperó.

“Lo que hizo el gobierno no se puede creer. Ni siquiera sé si es legal esto de ingresar el mismo proyecto en otra cámara cuando el primero, tengo entendido, no perdió estado parlamentario”, dijo Giustiniani, para quien la jugada del gobierno es porque advirtieron que hay posibilidades de que el dictamen resulte favorable.

“Me llaman la atención las resistencias que hay (en la política). Todo aquel que tiene posiciones progresistas debería estar apoyando este proyecto. Incluso si estuvieran especulando con que favorece el voto libertario, cosa que dudo que sea realmente así, porque en Santa Fe no están los libertarios”, insistió.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de David Narciso.