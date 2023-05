Juan Grabois tras la carta de Cristina Kirchner: "Vamos a poner la cara, el cuerpo y el corazón por ella"

El precandidato a presidente por el Frente Patria Grande, Juan Grabois, se expresó en redes sociales luego de que Cristina Kirchner comunicase que no será candidata en las elecciones de este año.

"A Cristina todo nuestro respeto y gratitud", dijo el dirigente social una vez que se conociera la carta en la que la vicepresidenta volvió a manifestar que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" y en la cual pidió evitar caer "en la trampa a la cual nos quieren llevar", que es "que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial".

"Siempre vamos a poner la cara, el cuerpo y el corazón por ella, por el Pueblo y por Argentina", afirmó Grabois, líder del proyecto Argentina Humana, a través de su cuenta de Twitter, en respaldo de la exmandataria, actual titular del Senado y referenta del peronismo, con quien mantiene una buena relación.

Respecto a lo que vendrá, el dirigente no dudó en afirmar que "se avecinan tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo" y agregó: "Hay una larga pelea por delante... y no vamos a perder porque no vamos a abandonar".

En marzo, Grabois había respondido al pedido que la vicepresidenta le hizo a los dirigentes peronistas de levantar las banderas del partido y ponerse al frente de la pelea. "Ella dice que no va a ser candidata y pidió que agarren el bastón de mariscal y eso hicimos", había manifestado en diálogo con el canal Gelatina. .

En aquel entonces, el abogado había señalado que "si Cristina no puede ser candidata es porque hay una proscripción" pero fue contundente al argumentar que era necesario "plantear una estrategia política, no estirar las cosas como un chicle”.

“Yo no veo que se pueda revertir y si nosotros no trabajamos un candidato propio antes del cierre de listas ¿Quién va a ser el candidato? El que más mide, y como Axel se va a quedar en la Provincia, van a terminar poniendo a Massa”, afirmó en aquel momento, en clave de crítica hacia el ministro de Economía, con quien mantiene una diferencia ideológica de carácter pública.

Con información de www.ambito.com