Carlos Zimerman:" Solo Viotti le puede ganar a Castellano, decirse opositor y votar a otro, es desperdiciar el voto"

El viernes se presentaron las listas en la provincia de Santa Fe y finalmente se sabe quienes van a competir en la contienda electoral que tiene al 16 de Julio como fecha para la celebración de las PASO. Dialogamos con Carlos Zimerman, quien participará en el lugar número tres de la lista que encabeza Sebastían Cáceres para diputados en la provincia.

"Viotti es el único que le puede ganar a Castellano, votar otro candidato es tirar el voto a la basura, el que dice que es opositor, si quiere terminar con años de peronismo y de política oscura, tiene que votar a Viotti"

-¿Finalmente va a participar y en un lugar expectante?

Si, en el movimiento creyeron que era la mejor decisión y yo siempre dije que estaba para colaborar, no tenía pretensiones, pero ahora estoy muy entusiasmado y convencido que vamos a hacer una gran elección, tenemos muchas expectativas y si Dios quiere vamos a poner más de un diputado en la Cámara, vamos a darle prestigio a la misma, Sebastían Cáceres es una persona preparada desde hace muchos años y será un gran diputado .

-Si bien no presentaron candidato a gobernador, es conocido por todos que apoyan a Maximiliano Pullaro

Apoyamos a Maxi Pullaro, entendemos que es la persona indicada, viene recorriendo la provincia desde hace más de un año y conoce cada rincón, habla con todos los intendentes y presidentes comunales, no hace nada de "taquito", te reitero, conoce la provincia como nadie.

Pullaro es el dirigente que le hace falta a Santa Fe para terminar con la inseguridad principalmente, sabe como hacerlo, ya lo demostró. La provincia no se puede dar el lujo de elegir mal nuevamente, Perotti demostró su incompetencia, el peronismo gobierna esta provincia desde hace muchísimos años y es hora de un gobierno radical.

-¿Qué piensa de Carolina Losada?

Carolina es una persona muy valiosa, un hallazgo de la política, no hay que faltarle el respeto, veo que muchos la discriminan, yo la respeto y estoy seguro que si no estuviera Maxi, ella sería una excelente gobernadora, pero Maxi hace más de un año recorre la provincia y conoce cada rincón de la provincia, eso le da un plus de ventaja que se va a notar, Maxi será el próximo gobernador de Santa Fe.

-¿Qué le puede dar Sebastían Cáceres a la Cámara de Diputados?

Capacidad, honradez, ética, conducta, sapiencia. Seba está en el momento ideal, es “su” momento, estoy seguro que va a ser el diputado que marque la diferencia, tiene una capacidad de trabajo inmensa y Santa Fe se va a beneficiar. Sebastián va a impulsar un proyecto extraordinario y es el que a los comisarios se los elija por el voto popular, el vecino sabe si el comisario es un pillo o es honrado, nadie mejor que el vecino.

-¿Y en Rafaela?

Vamos a apoyar y acompañar a Leo Viotti. Leo es otro que está en el momento ideal, que dejó de ser una joven promesa para ser un político de experiencia y con una capacidad de trabajo admirable. La gente lo quiere, lo estima, lo vota por que lo ve como uno más. Hay candidatos que se sienten un escalón más arriba que el resto de la gente, Leo no. Leo va a ser el próximo intendente y Rafaela va a recuperar la trasparencia que el peronismo no supo darle en todos estos años que son gobierno.Quiero ser claro y cocreto, Viotti es el único que le puede ganar a Castellano, votar otro candidato es tirar el voto a la basura", el que dice que es opositor, si quiere terminar con años de peronismo y de política oscura, tiene que votar a Viotti.

-¿Qué proyectos piensan impulsar en caso de llegar a la Cámara de Diputado?

La elección de los comisarios por el voto popular es una propuesta brillante que tiene Seba, el vecino es quien mejor sabe si quien ocupa el cargo de comisario es una persona honesta o un bandido. Vamos a presentarla a poco de asumir, es un proyecto que tenemos muy estudiado y seguramente va a ser revolucionario, entendemos que muchos de los problemas de inseguridad se pueden solucionar de esa manera, no todos por supuesto, la inseguridad es muy compleja y debe ser abordada por especialistas, Sebastían lo es, pero este proyecto puede ayudar y mucho.

Pero no pensamos quedarnos solo en la inseguridad si bien sabemos que es tema que más aflige a la sociedad, los temas ecológicos forman parte de la agenda de Seba, es un obsesivo y estoy convencido que es una de las personas que más sabe.

-Para finalizar, ¿Cómo piensa que va a ser esta campaña en la era de la inteligencia artificial?

Esta va a ser una campaña diferente, será la verdadera campaña de las redes sociales. Las campañas que conocimos hasta ahora son viejas y vetustas, esta campaña va a ser diferente. En las redes sociales el candidato se puede explayar y contar sus propuestas, pegando un cartel en la pared lo único que se resalta es la figura del candidato, nada más. No digo que no va haber cartelería, pero no va a ser el fuerte. Será la verdadera campaña de las redes sociales y la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante,

-Lo veo muy entusiasmado

Si, Seba Cáceres, Maxi Pullaro y "este" Leo Viotti mucho más maduro y generoso me devolvieron las ganas de creer nuevamente en la política.

-Perdón, usted lo combatió mucho a Viotti en otros tiempos

Si, no lo voy a negar, pero así como Leo cambió y hoy está mucho más maduro y generoso, yo no tengo problemas en decir que también me equivoqué. Lo que les puedo asegurar es que si Leo llega a ser intendente, Rafaela va a cambiar muchísimo, va a dejar de ser la ciudad de los arreglos espurios y los contubernios,