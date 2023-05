El debut del voto joven en Santa Fe: ¿A quién elige la nueva generación?

La luz verde al voto joven por parte del Tribunal Electoral de Santa Fe, por el que las y los ciudadanos de entre 16 y 18 años de edad podrán sufragar en los comicios provinciales y locales, despertó interrogantes sobre su real impacto y el comportamiento de ese segmento tan particular de la población.

Por empezar vale la pena dimensionar cuántos electores representa ese segmento. Según se calcula, el universo de habilitados son unos 84 mil. “La incidencia es muy relativa. Estamos hablando de entre un 2 y un 3% del padrón si tenemos en cuenta el del 2019. Además, al no ser obligatorio y al llegar tan encima de las PASO, dudamos que la participación sea óptima”, sostuvieron en Innova Opinión Pública, consultora que encabezan Martín Ostolaza y Guillermo Variego.



Por su parte, Roque Cantoia de Doxa Data sostuvo que la incorporación de ese número en el padrón no es marginal dada la paridad con la que se definieron las elecciones a gobernador desde 2011 -en 2015 Miguel Lifschitz ganó por menos de dos mil votos a Miguel Del Sel-, o incluso en Rosario en la última disputa a la intendencia donde Pablo Javkin ganó por apenas un punto y medio a Roberto Sukerman. "El impacto o no en el resultado final va a depender de si estos efectivamente replican el "voto familiar", y solo consolidan una tendencia previa, o eligen otras opciones", sostuvo.



¿A quién votan?

A la hora de analizar la tendencia de voto de los jóvenes, la cuestión se complejiza y hasta puede llenarse de prejuicios acerca de una hipotética carencia de información, capacidad o criterio. Probablemente, hace unos años, cuando se habilitó a los jóvenes a votar en instancias nacionales, la tendencia era hacia una fuerza de centroizquierda que conectaba con los ideales de la juventud. La gran adhesión de adolescentes, mayormente chicas, a la lucha por el aborto libre, gratuito y seguro podría ser combustible de esto. Ahora, según coinciden los consultores, algo cambió.



“La tendencia nacional está clara, y esa rebeldía propia de los más jóvenes se traduce y se canaliza a través de la bronca y la incertidumbre principalmente”, sostiene Ostolaza. Según el consultor, hoy es Javier Milei el que mejor capta esos sentimientos, y por ende, a ese público joven.



“Los jóvenes de clase media/media alta ven con motivación emigrar porque el país no ofrece garantías económicas. Los de clase media baja sufren la inflación y la inseguridad. A ambos segmentos Milei es el que les habla más claro y el que conecta mejor”, agregó. Luego agregaron que en Santa Fe ese tipo de liderazgo está vacante, “por ende hoy, dada la premura de la noticia, es más una incógnita a descubrir que una certeza”.

Desde Doxa Data incluyeron en 2021 de cara a las elecciones legislativas nacionales una pregunta específica destinada a aquellos que votaban por primera o segunda vez buscando identificar las motivaciones del voto: una tercera parte manifestó en ese entonces que "votaría igual que sus padres", otro tercio que se inclinaría por políticos no tradicionales y finalmente, una parte no menor no tenia pensado concurrir a votar".

"Tenemos que tener presente que el joven se manifiesta de manera diferente, muchas veces por fuera de las estructuras tradicionales (...) En Santa Fe todos los candidatos competitivos lo hacen a través de estructuras tradicionales. El cansancio y la frustración están presentes sin dudas, pero por el momento no se traduce en un abstencionismo masivo ni en crisis que marquen rupturas o puntos de inflexión", finalizó Cantoia.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de Facundo Borrego.