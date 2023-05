Maia Mark, responsable de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Rafaela dialogó con RAFAELA NOTICIAS sobre el trabajo que vienen realizando desde dicha dependencia municipal para concientizar sobre la necesidad de que las cantinas en los colegios contengan opciones saludables. "Estamos intentando modificar la oferta de productos que venden las cantinas escolares", expresó la entrevistada. Agregando que al no tener la Agencia la facultad para decir qué tipo de alimento se debe vender en dichos lugares, lo que hace es realizar capacitaciones y charlas con los alumnos (que son muchas veces los que llevan a cabo la venta de alimentos en las escuelas) y docentes sobre alimentación saludable, hábitos alimentarios y seguridad alimentaria. Desde el la Agencia de Seguridad Alimentaria que depende de la Subsecretaría de Salud del Municipio, se les deja un listado de alimentos en las escuelas "que estaría bueno que incorporen las cantinas" y se aconseja que esos alimentos se los ubique de tal manera que sea lo primero que vea el alumno a la hora de elegir lo que quiere comprar.

En Rafaela, más del 50 por ciento de las escuelas tienen una cantina donde se les ofrece a los chicos diferentes alternativas de alimentación no saludable, por lo que se intenta desde el Municipio es que además agreguen la opción saludable. "Buscamos que los chicos modifiquen sus hábitos alimentarios, intentando modificar la oferta de productos que tienen las cantinas", agregó Mark.

La novedad en cuanto a alimentación saludable que se dio en los últimos meses fue la entrada en vigencia de la Ley de Etiquetado Frontal, tema que también es abordado desde la Agencia de Seguridad Alimentaria. "En el colegio se trabaja con los niveles superiores de primaria y con todos los niveles del secundario. Se les explica lo que significa el etiquetado frontal, el por qué ahora los productos tienen que tener esa advertencia y por qué hay que elegir aquellos productos que no tengan estos logos negros en su packaging", expresó Mark.

El ideal de una cantina saludable

Al ser consultada la titular de la Agencia de Seguridad Alimentaria por un "ideal" de cantina saludable, explicó que debería tener "en su oferta la mayor cantidad de productos que no posean etiquetado frontal". Como así también debería ofrecer la menor cantidad de productos procesados, sobre todo alimentos altos en azúcar (golosinas, gaseosas) y altos en sodio (snacks). Siendo todo "lo más casero posible", donde se reemplace lo panificado (facturas, alfajores) por cereales, fibras integrales. Y donde la bebida principal sea agua saborizadas o simplemente agua "que es el mejor reemplazo de una gaseosa". "Lo que hablamos con los chicos no es que no se consuman nunca este tipo de alternativas no saludables, sino que las elijan en los cumpleños, el fin de semana, cuando salen a comer afuera o en algún evento social. Pero que traten en sus casas y en el colegio de optar por otras alternativas saludables", expresó la entrevistada. Además puso como ejemplo lo que pasa en un jardín de infantes de la ciudad donde asisten chicos de 3 a 5 años de edad. Allí los padres se organizan para comprar una alternativa saludable distinta todos los días. Así por ejemplo los niños tienen "dos días de frutas, un día de lácteos, un día de cereal y un día de masitas", posibilitando primero que todos coman lo mismo, y segundo que sea variada la alimentación. "Todo esto depende del compromiso del colegio y de los padres que quieran llevar esta responsabilidad", manifestó.

Compromiso de los padres para una alimentación saludable

Para Maia Mark, el cambio de alimentación de los chicos no pasa solamente por la escuela, sino que son fundamentales las acciones que hacen los padres en la casa. No tiene sentido "pretender que nuestro hijo elija un alimento saludable en la cantina del colegio, si nosotros a la hora de ofrecerle la merienda en casa se nos hace más fácil darle el alfajor o la masita porque nos lleva puesto el tiempo", expresó. De todas maneras, agregó que en los últimos años se viene notando que los chicos buscan alternativas saludables por ellos mismos. A partir de capacitaciones, de la información que reciben por redes sociales, "ya son más objetivos a la hora de consumir un alimento y entienden por qué elegir una alternativa y no otra".

Fuente: Rafaela Noticias