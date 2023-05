Martínez Kerz: "La municipalidad de Santa Fe tiene que abandonar el estado de quietud"

Ignacio Martínez Kerz será el encargado de disputar la intendencia de Santa Fe con el traje del oficialismo provincial. El Secretario de Prácticas Sociocomunitarias del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia se mostró conforme con el cierre de listas de su espacio y dijo que tienen “las mejores expectativas de cara a las elecciones contra el frente de frentes”.

Proveniente del sector de UPCN y elegido por el gobernador Omar Perotti para intentar recuperar la capital de la provincia lanzó críticas para el radicalismo y la gestión municipal socialista de Emilio Jatón: “Llevamos 16 años de gobierno de una ciudad que está fragmentada y desaprovechando sus potencialidades”. A su vez, ve con buenos ojos la interna que tendrá contra Martín Gainza ya que “siempre es bueno que haya competencia interna”.

-¿Qué balance hace del cierre de listas?

-Estoy muy conforme. Las fórmulas del justicialismo a nivel provincial son muy competitivas con dirigentes de mucho prestigio y trayectoria como lo son Marcelo Lewandowski y Silvina Frana. Lo mismo en la ciudad, con un equipo de trabajo muy representativo en todas las categorías, tanto para el Concejo como el senado. El justicialismo tiene las mejores expectativas.



-¿Cómo fue el proceso de consolidación de tu candidatura?

-Tengo un profundo amor por la ciudad de Santa Fe. Fui dos veces concejal y me dio la oportunidad de estudiarla en profundidad, no solamente sus potencialidades, sino también lo que hay que corregir. El rol que ocupé en la gestión de Omar Perotti, en una situación tan difícil como la pandemia, profundizaron mi vocación de querer hacer algo más por la ciudad desde un lugar de decisión como es la intendencia. Desde el abordaje territorial integral con los operativos “Santa Fe más cerca” hasta la distribución de alimentos casa por casa cuando estaba todo cerrado.

-¿Cómo proyecta la interna con Gainza?

-Siempre es bueno que haya competencia interna. En el caso de Martín (Gainza) nos conocemos y creo que se va a dar una elección como en otras oportunidades, en un marco de respeto, con propuestas claras y una base de coincidencias que vamos a sostener en el caso de que uno u otro triunfe.

-¿Qué le va a proponer al electorado para que el PJ vuelva a gobernar la ciudad?

-Los otros espacios gobiernan la ciudad de Santa Fe hace 16 años y si los vecinos seguimos intentando por el mismo camino no vamos a tener resultados distintos. Venimos de 16 años de gobierno de una ciudad que está fragmentada y desaprovechando sus potencialidades. Creemos y he demostrado en mi caso, con el trabajo en la pandemia, que se puede tener un Estado amable y eficaz. El ejemplo de gestión que nosotros podemos mostrarle a los vecinos es ese y el trabajo que hicimos en el Concejo con el Boleto Educativo Gratuito para los estudiantes secundarios, que fue el antecedente de lo que posteriormente Perotti llevó a todos los niveles educativos.

-¿Cuáles son las principales propuestas?

-La municipalidad de Santa Fe tiene que abandonar el estado de quietud. Los barrios están prácticamente abandonados y sin servicios. El municipio no cumple las tareas básicas para garantizar el buen vivir de los vecinos. Vamos a poner énfasis en esas responsabilidades primarias. Si vos no podés cumplir con las cuestiones que te corresponden, menos vas a poder plantear la ciudad del futuro. Es lo que hace rato no pasa en Santa Fe.

-¿A qué se refiere?

-Tenemos un servicio de transporte absolutamente precarizado y sin un marco legal, la obra pública que llegó a la ciudad gracias a la inversión de Perotti debería haber sido acompañada con alumbrado, pavimentado,y los servicios básicos que el municipio debe brindar y no alcanzan a todos los barrios. Le vamos a poner mucho esfuerzo en esa situación.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de Vissio Agustin.