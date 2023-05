Carlos Monti rompió en llanto al hablar de la enfermedad que sufre su esposa: “Duermo con un ojo abierto”

Este miércoles por la mañana, Carlos Monti conmovió a todos su compañeros de Desayuno americano (América) al revelar el drama familiar que atraviesa: su mujer, Silvia Liceaga, lucha hace seis años contra una leucemia.

El periodista se animó a hablar del estado de salud de su esposa luego de recordar las declaraciones de Silvina Luna sobre los problemas que sufre después de las intervenciones de Aníbal Lotocki. “¿Vos, Carlos, acompañas a tu mujer hace cuantos años?”, le preguntó Pamela David. “Hace seis años, a mí mucho no me gusta hablar del tema porque me cuesta”, dijo emocionado el conductor de Entrometidos en la tarde (NET TV).

El panelista comenzó su relato explicando que entiende perfectamente por lo que está pasando la ex Gran Hermano. “Ella fue trasplantada de médula porque tenía leucemia, simple y complejamente fue por eso”, dijo.

Después de explicar que luego de hacer un estudio para ver quién era cien por ciento compatible le trasplantaron la médula de su cuñado, Monti dio detalles de cómo es el proceso: “Tuvimos la suerte de que el hermano de ella, Ignacio, era compatible. El trasplante en sí mismo dura una hora, pero hay una preparación previa. Primero le barren su médula a través de una quimioterapia para llegar al trasplante. De noviembre (que es cuando se enteró de su enfermedad) a marzo (que es cuando la trasplantaron) hizo quimio; la última fue la más fuerte de todas porque le dejan la médula en cero”.

“A los 40 días del trasplante se le despertó lo del injerto contra huésped, eso significa que la médula de mi cuñado no se le reconoció en el organismo, entonces atacó a los órganos, a cualquiera, porque no se reconoce”, sumó el periodista de espectáculos visiblemente conmovido.

Fuente: TN