Carlos Zimerman: “Changui Cáceres puede ser el compañero de fórmula ideal para Manes”

Finalmente Facundo Manes se lanzó como precandidato a presidente. Luego de algunas vacilaciones, el neurocirujano, video mediante, avisó por sus redes sociales que está en carrera y que quiere ser presidente de los Argentinos.

Carlos Zimerman, dirigente del MNMR que a nivel nacional lo tiene como referente a Luis Changui Cáceres, se manifestó en sus redes sociales a favor de la candidatura del actual diputado nacional y muy feliz por el anuncio.

Dialogamos con Zimerman para saber que hará el movimiento a partir del anuncio de Manes.

-El anuncio de Manes se da en un momento en donde nadie lo esperaba, algunos hablan hasta de “repentino”, ¿Cómo lo tomaron ustedes?

En primer lugar quiero aclarar que lo que voy a manifestar al respecto es a título personal, no hablé con nadie del movimiento, hasta ayer por la noche estábamos con la presentación de los avales de nuestra lista, que por suerte lo logramos, y ahora estamos con todas las ganas del mundo y dispuestos a conseguir que nuestra lista sea la gran sorpresa de estas elecciones. Con respecto a tu pregunta, te digo que estoy muy feliz, estoy convencido que Facundo es la persona que Argentina necesita, es honesto, exitoso, ético y por sobre todas las cosas tiene las ganas y el coraje para asumir la responsabilidad de levar a Argentina al lugar que nunca debió abandonar.

-Qué rol va a asumir el Changui Cáceres y el MNMR?

Te reitero, no tengo la menor idea , no hablé aún con nadie.

-Le cambió la pregunta, ¿Qué le gustaría a usted?

Yo quisiera que nos encolumnémos detrás de la figura de Facundo, estoy convencido que podemos aportarle mucho, que podemos ser el gran complemento en esta etapa única de Facundo. Y quiero ir más allá y te lo voy a repetir por enésima vez, lo digo a título personal, creo que la persona indicada para acompañar a Facundo es Luis “Changui” Cáceres, sin duda alguna el dirigente del partido con más trayectoria, conducta intachable y ética partidaria. Te digo más, hoy todos se quieren sentar a tomar un café con Changui, no solo los dirigentes de nuestro partido, de otras expresiones políticas también, te lo digo por conocimiento de causa, no me lo contó nadie, lo veo.

-¿Qué le puede aportar Cáceres a Manes?

Muchísimo. Changui hoy es el “doble cinco” que todo director técnico quiere tener en su equipo. Changui hoy con un teléfono puede abrir cualquier puerta, Facundo tiene que abrir canales de diálogo con todos los referentes políticos, y eso Changui Cáceres lo puede conseguir por derecho propio, por autoridad ganada a lo largo de todos estos años.

- Hoy Manes, según las últimas encuestas, mide muy poco, ¿Cómo se puede revertir de aquí a las PASO?

Las encuestas en Argentina no son confiables, hace rato que se equivocan y mal, aparte todo hoy es tendencioso, no creo en ninguna. Lo que te puedo decir es que los Argentinos reclamamos es que un candidato sea honesto, capaz, intachable, ético, que no sea ladrón y que no mienta, todas esas cualidades tiene Facundo, va a depender de nosotros qué clase de país queremos. Los Argentinos nos merecemos otro destino, estamos cansados de que nos mientan.

-Manes apoya en Santa Fe a Carolina Losada, ustedes a Maximiliano Pullaro, ¿Cómo se convive con esas diferencias?

No hay incompatibilidad alguna, ¿vos crees que si Manes es presidente y Pullaro gobernador de Santa Fe, va a haber alguna diferencia, alguna mezquindad?, ¿ vos crees que si Carolina llega a ganar la interna, nosotros no la vamos a votar y trabajar para que sea gobernadora?, ¡por favor!, somos ante todo Radicales y queremos lo mejor para el país. No hay ninguna incompatibilidad, cada uno que haga lo que quiera, yo voto a Manes y a Pullaro en Santa Fe, y para diputado a Sebastían Cáceres, terminemos con las mezquindades y las especulaciones inútiles.

Ya eran las 15:30 de un domingo diferente, estaba a punto de comenzar el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres y del otro lado de la línea se escuchaba el clima inconfundible de una familia futbolera, era el tiempo de terminar la nota.