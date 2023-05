Quiénes son los ministros de Alberto Fernández que estarán presentes en el acto K del 25 de mayo

Será a casi un mes exacto de la fecha estipulada para el cierre de listas en el camino hacia las elecciones presidenciales de este año. Por eso, en el Frente de Todos se aguardan definiciones importantes este 25 de mayo en la emblemática Plaza que se ubica frente a la Casa Rosada. También, como en otras ocasiones, las presencias y las ausencias brindarán señales. A este acto, en el que la centralidad se la llevará la vicepresidenta Cristina Kirchner como oradora exclusiva, no concurrirá Alberto Fernández, pero sí lo harán su jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y once ministros. En duda figuran dos “peso pesado” como el titular de Economía, Sergio Massa, y el canciller, Santiago Cafiero.

Si es que sucede, una de las ausencias más notorias será la de Massa. Según informaron desde el Palacio de Hacienda, tendrá por la mañana una reunión en la represa de Yacyretá “por venta de energía y nueva deuda”. Luego asistirá a un encuentro con el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, al mediodía, por un tema de gestión de la empresa binacional. “Si los tiempos le dan, quizás llegue”, afirmó uno de sus colaboradores. No obstante, aclararon que el tigrense quiere dar el presente y advirtieron que dieron la orden de movilizar a los militantes del Frente Renovador, una de las tres patas más importantes del Frente de Todos.

Según el relevamiento que realizó Infobae, la gran mayoría del resto de los integrantes del Gabinete irá a escuchar a CFK, a quien todos señalan como la armadora de la estrategia electoral del oficialismo. Entre los probables ausentes también hay que anotar al canciller Santiago Cafiero, uno de los más cercanos al Presidente, quien si confirmó que participará del Tedeum en la Catedral Metropolitana, previsto para las 11 de la mañana.

¿Otros ausentes? Carla Vizzotti viaja a Ginebra, Suiza, donde se realiza la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Diego Giuliano, de Transporte y del riñón massista, es otro de los que permanecen en duda. El jueves por la tarde se inauguraría el tren turístico entre Mercedes y Tomás Jofré del Ferrocarril Belgrano, si las condiciones climáticas lo permiten. Ayelén Mazzina, la titular de Mujeres, Género y Diversidad, viajará a San Luis en el marco de las actividades y celebraciones al cumplirse el 20° aniversario del primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá. “Es una fecha muy trascendente política y socialmente porque es el último año de gestión del gobernador”, dijeron sus voceros.

No está definida aún la postura que adoptarán Jaime Perczyc (Educación) y Raquel “Kelly” Olmos (Trabajo).

Según trascendió desde el Senado, Cristina Kirchner armó la lista de los invitados con 300 nombres. Y en esa nómina ocupa un lugar el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, a quien desde varios sectores del kirchnerismo destacan como el que mayores chances acumula para pelear en las PASO en representación del sector. Desde que se supo que la ex presidenta será la única oradora, el funcionario se movió activamente como impulsor de la movilización para conmemorar los 20 años de la llegada al poder de Néstor Kirchner.

Otro precandidato presidencial -así lo aseveró tras un acto al mediodía con el primer mandatario en el CCK- que irá a Plaza de Mayo, es el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Aunque no son del ala más combativa de la coalición oficialista ya confirmaron su asistencia el titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, que es muy crítico de De Pedro y también de los dirigentes de La Cámpora -declaró que “jugaron en contra de Alberto” en algún momento de su gestión-. “Es un acto que a mí también me permite festejar y me llena de orgullo”, afirmó. También Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) anunció su participación, que incluye a su agrupación “Camino a la victoria”.

Un ministro que abreva tanto en el cristinismo como en el albertismo, Gabriel Katopodis (Obras Públicas), también aseguró que asistirá. Lo mismo harán Matías Lammens (Deportes y Turismo), Martín Soria (Justicia), Santiago Maggiotti (Hábitat y Desarrollo Territorial), Juan Cabandié (Ambiente), Tristán Bauer (Cultura) y Jorge Taiana (Defensa). A Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) lo esperan tras su viaje a Noruega, donde el matemático argentino Luis Caffarelli recibió el premio Abel, uno de los más prestigiosos del mundo.

El escenario está montado entre la Pirámide de Mayo y el Monumento a Manuel Belgrano, de espaldas a la Casa de Gobierno. Tiene unos 40 metros de ancho y dos pantallas gigantes a los costados. Sobre la Plaza de Mayo siguen los preparativos con obreros que van de un lado hacia otro, torres de sonido, zonas VIP, estructuras tubulares, vallados para los invitados especiales y todo lo que se prevé para un acto de gran magnitud. El kirchnerismo, que motoriza la convocatoria a través de la estructura de La Cámpora y de dirigentes sindicales, quiere un marco multitudinario para recibir a la única oradora, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El pronóstico meteorológico para el jueves se presenta desfavorable porque auguran lluvias intensas con fuertes vientos durante todo el día. Debido a estas previsiones se agregó un techo en el escenario al que uno de los operarios describió como “uno de los más grandes que me tocó colocar”.

