A la espera del fallo de Corte, San Juan mira julio para reprogramar elecciones

El Gobierno sanjuanino aguarda novedades de la Corte Suprema sobre un inminente fallo para volver a poner en marcha el cronograma electoral, luego de que el máximo tribunal suspendiera la votación para gobernador y vice que estaba pautada para el 14 de mayo. Y, pese al hermetismo que reina en despachos sanjuaninos, si los jueces se expiden en los próximos días, en la provincia creen que los comicios se podrían llevar a cabo en julio.

Los ministros de la Corte deben dictaminar ahora sobre la cuestión de fondo y definir si el actual mandatario Sergio Uñac está habilitado para buscar su re-reelección. El planteo de Juntos por el Cambio, que derivó en la cautelar que freezó las urnas, es que el periodo 2011-2015 en que Uñac fue vice de José Luis Gioja debe ser computado como uno de los tres consecutivos que permite la Constitución provincial. En tanto, para el oficialismo, son tres periodos en el mismo cargo los que están avalados por la carta magna local y por ende Uñac tiene opción a un mandato más.

“No hay ninguna fecha porque hasta que no haya resolución de la Corte no podemos rearmar el calendario”, expresó a Ámbito el vicegobernador de la provincia Roberto Gattoni. “Esperemos que la Corte se expida lo más pronto posible. Hasta que no haya dictamen de la Corte no se puede avanzar. Todo son especulaciones sobre la nada”, agregó.

Pero, en paralelo, el apoderado del PJ y del Frente San Juan por Todos, Marcelo Espósito, dialogó con medios provinciales sobre los nuevos plazos y aclaró que, siempre y cuando el tribunal resuelva pronto, el proceso de reimpresión de boletas, de padrones, de llamado a autoridades de mesa, entre otras cuestiones burocráticas y logísticas demandaría al menos hasta julio. No obstante, aclaró que como el gobernador ya convocó a los comicios y están suspendidos, en rigor es el Tribunal Electoral sanjuanino el que debe establecer el nuevo día.

Hay dos diferencias centrales con lo ocurrido en Tucumán, donde la Corte también paralizó las elecciones. La primera, es que el caso terminó siendo abstracto desde el momento en que Juan Manzur declinó su candidatura a vice. Eso permitió avanzar rápido con la nueva fecha del 11 de junio. Mientras que Uñac sigue adelante con su postulación. De hecho, nadie menciona cuál sería el Plan B en caso de que la Corte lo inhabilite.

La segunda: mientras en Tucumán no se votó en ninguna categoría el 14 de mayo, en San Juan solo se frenó la elección para gobernador y vice pero se mantuvo el llamado para el resto de los cargos -diputados provinciales, intendentes y concejales-. El triunfo del oficialismo provincial en esas contiendas reavivó la tesis de los motivos políticos de la Corte y la supuesta connivencia con los intereses de Juntos por el Cambio que planteó tanto Uñac como la Casa Rosada.

Por eso mientras en Tucumán solo debe reimprimirse la boleta que llevaba a Manzur, en San Juan se debe reorganizar toda la votación, con tiempos más largos.

Asimismo, como informara este medio días atrás, de ser inhabilitado Uñac recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un planteo contra los jueces supremos argentinos.

No obstante, ese hecho no frenaría el nuevo cronograma electoral en la provincia.

