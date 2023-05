"No son casualidades algunas cosas", sostuvo Perotti sobre los hechos de inseguridad en Rosario

Tras los festejos por el acto de este jueves 25 de Mayo, el gobernador Omar Perotti se refirió a los mensajes falsos que circularon esta semana que tuvieron como objetivo “generar brotes de desestabilización social” en la ciudad de Rosario y a los ataques que se registraron en instituciones educativas. Al respecto, el mandatario afirmó “no descarto absolutamente nada”, y destacó la investigación que se abrió y la presentación de la provincia como querellante. “No son casualidades algunas cosas, cada vez que hay un proceso electoral, algunos episodios recrudecen”, agregó el gobernador. Además se refirió a los que “añoran volver a tiempos pasados de más impunidad”

“El delito sabe que con nosotros tiene una barrera y sin duda va a tener expresiones de desagrado. Nuestra línea está marcada y sin duda lo que estamos viendo es que enfrente tenemos delincuentes, organizaciones criminales que no tienen mucho prurito ni escrúpulos”, enumeró el gobernador.

Además, recalcó que la situación de violencia no empezó hace tres años, y destacó que se convirtió en algo estructural. “La dimensión es clave para que todos sepamos a qué nos enfrentamos. La política debería tener en claro que el enemigo es el delito, allí no puede haber ni neutralidad ni indiferencia. Claramente hay que estar”, puntualizó al respecto de los roles que se tienen que tomar.

En relación al accionar de las fuerzas policiales y los mecanismos de inteligencia recalcó que la política criminal la conduce el MPA con la colaboración de las fuerzas policiales.

“La mejor coordinación nos tiene que llevar a encontrar en un momento muy particular por cómo se da la comunicación hoy, muy a diferencia de otras veces, siempre ha habido acciones políticas en campaña”, enumeró el gobernador.

Al respecto recordó el rol de propaganda que tuvo el viejo panfleto que se dejaba anónimamente hasta llegar a la actualidad con el uso de las redes sociales y la difusión de las fakes news. "Esa es nuestra preocupación y es parte central de lo que estamos denunciando. Porque lo que se busca sin duda es generar temor, es que se frene alguna acción de combate al delito y no lo vamos a hacer", agregó el mandatario.

Perotti no dudó en calificar como “valiosa” la convocatoria que se lanzó para reunir a los equipos técnicos de los precandidatos a la gobernación para contar con expresiones de conjunto y de consenso en materia de seguridad. “Siempre hay que encontrar un defecto a las cosas para quitarle valor. Es valiosa. Lo tardío es no hacerlo. Lo tardío es no haberlo hecho hace 12 años, creo que ahí tenemos a la tardío en cómo enfrentar el delito y su crecimiento en la provincia”, respondió sobre las críticas que recibió.

"Queremos que todos los que quieren contribuir puedan estar sentados en una mesa, sin el bombardeo de los candidatos que cada uno tendrá su lugar de debate", agregó.

El valor del 25 de Mayo

Sobre la celebración del 25 de Mayo, no dudó en calificar la fecha como “particular”. “La historia se va escribiendo día a día, cada 25 de Mayo hay que resignificarlo, que es lo que significaron hoy las conquistas y luchas de esos días”, valoró el gobernador al mismo tiempo que detalló que aún resta mucho para hacer.

En referencia a las deudas que dejó el paso del tiempo desde ese 1810 a la actualidad, sostuvo que uno de los desafíos pendientes del 25 de Mayo es lograr una Argentina Federal, que dé cuenta de las inquietudes de todos y de cada uno de los argentinos, eso sin duda lleva no solo a instancias de reclamos.

Con informacion de Aire de Santa Fe.