El director de un fondo de EEUU sugirió comprar deuda argentina y criticó a Milei

El ejecutivo argentino del fondo de inversiónTWC Group de Estados Unidos, Mauro Roca, dijo que los bonos de la deuda del país tienen un fuerte potencial de suba, pero advirtió que la transición política hasta que el próximo gobierno comience a realizar reformas será muy compleja.

En un foro virtual organizado por Alphacast, Roca, ex ejecutivo del banco Goldman Sachs, criticó la propuesta de dolarización de Javier Milei, a quien calificó como un representante de los “populistas de derecha” surgidos tras el auge de Donald Trump y como respuesta a la crisis generada por la pandemia.



El ejecutivo afirmó que esa iniciativa “mágica” requeriría de “un plan Bónex” como el que se implementó en 1990, pero aclaró que si se analizan otras alternativas de estabilización desde el 10 de diciembre una confiscación similar a la que adoptó el gobierno de Carlos Menem no sería necesaria.

Pese a que pronosticó que “la transición política será extremadamente difícil”, afirmó que los bonos en dólares de la argentina “tienen un importante recorrido al alza por delante” dado que ahora cotizan a un valor muy bajo y que se prevé que “el próximo gobierno haga las transformaciones necesarias” para que la economía crezca de una manera sustentable.

“La posibilidad de un default no aparece hasta 2025 y está claro que habrá un cambio desde diciembre con un gobierno que irá en la dirección correcta; el esquema de pagos de deuda prevé cupones y los precios se pueden recuperar rápido”, afirmó el experto.

De todos modos, aclaró que “ahora hay poco interés, se agotó la paciencia por la Argentina porque la reestructuración de la deuda fue muy larga en 2020 y terminó de la peor manera”, en relación al proceso que lideró el ministro Martín Guzmán.

Estas fueron algunas de las definiciones de Roca:

-”No se ha tomado conciencia de lo que se puede ser la magnitud de la corrección de las políticas que habrá que implementar en el marco político den una coalición de gobierno que será relativamente débil”.

“Veo un pensamiento mágico que cree que se llega a lecciones y desde la noche a la mañana las cosas empiezan a cambiar”.

-”Me preocupa que Argentina está en una situación prehiperinflacionaria, se está más cerca; no es una cuestión de meses, tal vez uno o dos años si no se toman las medidas correctas. La caída de la demanda de dinero se acelera y hay mucho overhang”.

-”Vamos a dos dígitos de inflación en mayo o en junio, va a seguir acelerándose y eso impactará sobre las expectativas, con un gobierno que no tiene la reacción ni el apoyo político para implementar los cambios que se tienen que implementar. O en el mejor de los aumentan las distorsiones”.

-”La dolarización inmediata e inocua no se llevará al otro día al paraíso. No es un esquema viable hoy en día. No apoyo mucho esa salida”.

-”Un plan Bonex no es ineludible: depende como se lidie con el cepo, la dolarización no se puede hacer hoy porque requeriría un Bonex, hay que ser muy cuidadoso. En vías intermedias donde se trate de lidiar con el exceso monetario no creo que sea recomendable ni necesario, porque hoy hay liquidez de pesos en los bancos, mientras que en el Bonex había un gran descalce de monedas, y hoy no está eso. Pero hay que hacer los deberes”.

Fuente: Infobae