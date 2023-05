Losada centra su campaña en la pelea y el agravio

Desde que se lanzó como pre candidata a la gobernación de Santa Fe, Carolina Losada se pasa más tiempo criticando a Maximiliano Pullaro, con quien comparten espacio político, que ofreciendo propuestas serias y concretas para una provincia que se desangra y que día a día sufre la falta de gestión de un Omar Perotti que en sus casi cuatro años de gobierno nunca supo encontrarle la vuelta y a esta altura se puede decir que su gesyión es la peor que tuvo Santa Fe desde 1983 a esta parte.

El Rafaelino evidentemente confundió la provincia con su Rafaela natal, lugar en donde el amiguismo y la conveniencia hace que se le perdone mucho, sumiendo a Santa Fe en situaciones realmente inéditas y peligrosas.

La inseguridad que se vive en gran parte de la provincia, las muertes que se suceden a diario en Rosario principalmente, y el flagelo del narcotráfico, son seguramente temas demasiados importantes como para pasar el tiempo criticando al contrincante de las PASO.

Losada debe entender que no todo se arregla con una cara bonita o un pantalón ajustado, debe saber que es hora de aunar esfuerzos y no de mal gastar el tiempo en diatribas inútiles que no conducen a nada.

Hacen falta propuesta Carolina, vamos a los bifes y dejemos de hablar para la gilada, la gobernación de una provincia como Santa Fe es cosa seria, y por lo que parece, usted aún no se dio cuenta.