Inseguridad vial en Rafaela: Todas las miradas apuntan a Jorge Muriel

Es sin duda el máximo responsable del área, la persona que tendría que tener una política seria, al menos una política. Ocupa un cargo clave y poco y nada hace, algunos lo acusan que está solamente para cobrar el sueldo. En la oposición lo ven con ojos de pocos amigos y entre los suyos cada día le quedan menos defensores. Dicen que Castellano le hubiese pedido la renuncia si no fuera por la tormenta que desató sin duda alguna R24N, y y sabemos que para Castellano primero está su orgullo personal y luego la vida de los rafaelnos.

La ciudad no soporta una muerte más por incapacidad de sus funcionarios, Muriel no está haciendo bien su trabajo y su permanencia en el cargo es solo responsabilidad del intendente, quien seguramente será alcanzado por las balas de seguir bancando a alguien que seguramente es una buena persona, pero un pésimo funcionario.

La preocupación por parte de los concejales opositores en relación a la seguridad vial de la ciudad de Rafaela, se hizo notoria una vez más en el recinto. Es que desde el bloque de Juntos por el Cambio planteó nuevamente, a través de una minuta de comunicación, la solicitud para que el Departamento Ejecutivo Municipal brinde “los informes correspondientes a los resultados obtenidos a partir de la aprobación de la emergencia vial, que tuvo entrada en este Concejo Municipal con fecha de aprobación 25/08/22 y por el término de 6 meses, venciendo el 25/02/2023”. Cabe destacar que en dos ocasiones anteriores (21 y 30 de marzo) este pedido ya fue realizado también a través de minutas. En la primera oportunidad, dicho pedido había sido acompañado por una nota periodística de diario Castellanos, que informó que “durante el año pasado fueron registrados 1799 siniestros viales en la ciudad”.

Al defenderlo, el concejal de Juntos por el Cambio, Ceferino Mondino dijo: “Otra vez pasaron los días. Lo más importante es que no tenemos respuestas, es un tema muy complejo en donde cada día hay más accidentes. Venimos a pedir nuevamente un plan integral o acciones. Queremos saber qué tienen pensado hacer para bajar estos índices porque cada vez son más altos. Es algo repetitivo y que no le encontramos la solución, quería presentarlo de nuevo y ver si esta vez podemos tener una respuesta”.

Por su parte, el concejal oficialista Juan Senn objetó que se brindaron los informes de compras, a lo que Mondino respondió que el enfoque está más dado a las acciones concretas. “No estamos cuestionando la transparencia de las compras, sino de que necesitamos un plan integral, una medida más profunda”.

Por su parte Martín Racca (Frente de Todos), también defendió al oficialismo informando que la Policía está reteniendo un montón de vehículos. “Meses atrás era muy dificultoso que los empleados municipales sean los que tenga que realizar las retenciones, había mucha violencia. Hoy la Policía es la que retiene los vehículos; es un servicio más ágil y se evitan situaciones de conflicto”.

Al escuchar esto, el concejal del Frente Progresista Lisandro Mársico dijo de manera enfática: “El operativo policial no tiene la regularidad que puede tener Protección Vial y Comunitaria. El tema de la Policía es un factor de visualización de la situación, la gente ve, pero si no está la Municipalidad, su control es esporádico”. Y direccionó su denuncia al secretario de Gobierno y Participación Jorge Muriel por la falta de respuestas, dando como resultado permanentes fatalidades.

Antes de que se le dé despacho, el concejal Mondino concluyó: “Acá tiene que haber un enfoque global, por eso hablo de un plan. La ciudad está sola en la noche. Hay que ver los puntos conflictivos, empezar con una campaña de mayor difusión para concientizar a la gente. Hay que sumar a todas las patas de la mesa porque lo que se hace no alcanza; el problema cada vez es peor. Lo que yo estoy pidiendo es que el gobierno municipal priorice la situación con las medidas que hay que tomar”.

Con información de La Opinión