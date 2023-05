Victoria Tolosa Paz aseguró que «no hay ninguna posibilidad» que se eviten las PASO en el Frente de Todos

Victoria Tolosa Paz se posicionó a favor de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La ministra aseveró que es «imposible» que no haya internas dentro del Frente de Todos. A pesar de existir visiones divididas, el peronismo tendría internas a causa de aquellos que quieren posicionarse como precandidatos por fuera de lo que defina Cristina Kirchner.

El Frente de Todos tendrá que mover las fichas de una forma eficaz y rápida. Todos miran hacia Cristina Kirchner para seguirla dependiendo el movimiento que haga. Lo cierto es que diferentes dirigentes como Daniel Scioli o Agustín Rossi, quieren ser una opción dentro de la coalición gobernante sin importar lo que proponga la vicepresidenta.

Lo mismo ocurre con Victoria Tolosa Paz, quien observó a las PASO como imposible de evitar: “Creo que no hay ninguna posibilidad que se evite el escenario que se está construyendo, que es de PASO. Yo hablo con gobernadores, intendentes y movimientos sociales, recorro la Argentina y todos y cada uno de los que me cruzo es ‘si Alberto no es candidato, si Cristina no es candidata. No hay síntesis’, destacó.

“Para el 14 se va a constituir un frente con reglas de juego, que definan cuál es el piso y cuál es la proporcionalidad que pretendemos quienes decimos que haya una integración que nos permita llegar todos unidos al 28 de octubre», señaló la ministra de Desarrollo Socisl, quien es una abanderada del actual Gobierno nacional.

Hay una empatía, que es que estamos en el Frente de Todos, que tenemos distintas posiciones y que la mejor manera de saldarlas es con el voto popular”, aseveró Tolosa Paz, y concluyó: “Estamos en otra etapa, los actores son diferentes y entendemos la política como una construcción que tiene que ser de suma”, concluyó según informó NA.

Con información de www.elintransigente.com