Mauricio Macri: “Antes de fin de año tiene que haber un presupuesto claro y un solo dólar”

La 17 ͣ edición del Congreso Maizar, organizada por la Asociación de Maíz y Sorgo Argentina, tuvo a Mauricio Macri como uno de los referentes políticos destacados que se acercaron a analizar el escenario político económico en el año electoral.

En el evento que se realizó en Parque Norte, el ex jefe de Estado fue consultado sobre cómo se pueden superar los problemas que afectan al país y su respuesta fue contundente: “El próximo presidente deberá realizar una reforma rápida y profunda, con todo el coraje necesario, porque la Argentina antes de fin de año debe tener un presupuesto claro, un solo dólar y se deben marcar reglas clarísimas”.

Respecto de las características que debe tener el próximo encargado de gobernar el país, Macri consideró que debería ser alguien de Juntos por el Cambio, porque hoy como espacio tiene “mucha experiencia acumulada”. Eso sí, tendrá que “demostrar el coraje” para ejecutar los cambios necesarios: “Todo tiene que hacerse inmediatamente para que se restablezca una esperanza, porque los jóvenes desde agosto de 2019 han decidido emigrar del país”.

En ese marco, el fundador del PRO indicó que “Argentina está entrando en una nueva era”, porque de una vez por todas va a “dejar atrás ideas que atrasan, que han sido destructivas y una forma de ejercer el poder que ha sido muy dañina”.

Para Macri, “el desafío es restablecer la confianza” en el país luego del cambio de Gobierno que se produjo en 2019 con la vuelta del kirchnerismo. “El mundo quedó muy dañado después de que había puesto todo para apoyarnos. Vinieron todos al G20 a expresar que ese era el rumbo, veían un barco que iba en la dirección correcta, pero no estaban en el trazo fino...”, lamentó.

“Volver a aquel agosto de 2019 va a llevar un par de años largos de trabajo”, consideró, en referencia a la realidad del país antes de las PASO, cuando ganó Alberto Fernández y de inmediato se produjo una corrida cambiaria. “La inflación mayorista de julio era 1%, teníamos reservas, un solo dólar, los mercados se abrían para todos nuestros productos y exportábamos cada día más”, recordó.

De todos modos, el ex Presidente consideró que esta vez hay un aliciente: “La gran noticia es que hoy hay una enorme mayoría que se da cuenta de que la Argentina necesita una reforma muy profunda, que tiene que salir de un esquema cerrado, mafioso, en el que algún grupo quiso apropiarse del trabajo de los demás. Este sistema no funcionó”.

En esa línea, apuntó: “Ya no podemos dejar que nos extorsionen cortando calles para evitar las reformas que se necesitan. Es imprescindible restablecer la ley, y la primera es la de Presupuesto, que diga que si ingresan $10, salen menos de $10 y no se le puede pedir prestado a nadie”.

En el tramo final de su exposición, Macri apunto de lleno contra el kirchnerismo: “Hay un relato populista, que al principio es muy atractivo, eso de que ‘te regalo todo, el Estado te regala todo, vos sos víctima de los que les va bien porque algo hicieron para que te vaya mal’. Ese relato se está destruyendo, pero a qué costo, ¿a que todos estemos en el mismo barco y suframos más de 100% de pobreza (sic)”.

Luego de esa descripción crítica, el ex Presidente invitó a dar pelea en el debate público /ideológico: “Que no nos vuelva a pasar que por falta de narrativa y de relato propio nos arrastren este tipo de ideas tan destructivas. Estamos en un cambio de era, eso no significa no hacer autocrítica, pero tenemos que ver cómo nos blindamos para que estas ideas no se apropien de la vida de los argentinos. Va a costar muchos años reparar esto”.

Con información de www.infobae.com