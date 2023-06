Estupor por la muerte de José Luis Angeletti, el dueño de Panadería EvaMar

Los accidentes de tránsito en Rafaela siguen sin solución de continuidad, la falta de políticas públicas, la irresponsabilidad de los conductores y una ciudad mal educada y soberbia, son el combo perfecto para que la tragedia sea moneda común en la ciudad. El lamentable accidente que dejó una víctima falta en el día de hoy, se registró en la intersección de Calle 12 de Octubre y Viamonte.

En dicha esquina se encontraba lavando su auto el dueño de la panadería EvaMar cuando fue arrollado por un vehículo que lo chocó de atrás. Se están realizando las pericias para determinar las causas del accidente y si la persona venía hablando por celular o si tenía contenido alcohólico entre otras diligencias.

El automóvil involucrado en el accidente, según los datos recabados, era conducido por Leandro V., de 52 años y residente del barrio San Martín.

Quien falleció es José Luis Angeletti, un hombre de 60 años de edad y propietario de la reconocida panadería Evamar. José Luis era una persona sumamente apreciada y querida tanto por los vecinos de su barrio como por los residentes de toda la ciudad. Su cercanía y disposición hacia diferentes instituciones locales siempre se destacaron, convirtiéndolo en un referente comunitario.

La ciudad ya no soporta más muertes inútiles, accidentes por irresponsables y un estado que no hace nada . Es hora de exigir una campaña de concientización en forma urgente y que los funcionarios cumplan con el rol que tienen que tener y que no es solamente constar el sueldo los días 29.