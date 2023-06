CFK digita el armado electoral: reuniones con “Wado” De Pedro y contactos con Máximo Kirchner y Massa desde China

Cristina Kirchner dejó en claro que no será candidata en las próximas elecciones, pero desde entonces se encarga de digitar el armado de las fórmulas en los distritos más importantes del sector que le responde.

Desde hace un mes que el despacho del primer piso del Senado de la Nación se convirtió en una unidad básica que a veces muta a comando electoral. Con muy poca actividad parlamentaria y los senadores en sus provincias, es un lugar ideal para encuentros desapercibidos. Una rápida entrada, un ascensor privado y pocas miradas indiscretas aseguran cierta privacidad.

En la última semana pasaron varios dirigentes por el despacho de “la jefa”, que fue todos los días al Senado. Durante este tiempo, en donde también estuvo a cargo del Ejecutivo por el viaje de Alberto Fernández a Brasil, mantuvo reuniones privadas que sus voceros habituales se encargan de aclarar que son “de carácter político”, diferenciando claramente la agenda parlamentaria -casi nula- de lo que realmente ocupa la mayor parte del tiempo de Cristina Kirchner: el armado de cara a las próximas elecciones.

Uno de los habitué al despacho del primer piso de la Cámara alta es el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. “Vino casi todos los días”, aseguran en los pasillos del Palacio Legislativo. El mercedino tiene le visto bueno para “caminar” como si fuera el candidato a presidente, y eso es lo que hace. Visita empresarios, suma apoyo de sindicalistas y fotos con gobernadores. Pero la decisión aún no está tomada.

Otro que suele ir mucho al despacho de la Presidencia del Senado, y si no lo hace mantiene conversaciones telefónicas con la ex presidenta, es el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El ex ministro de Economía quiere pelear su reelección, pero tiene que convencer que es mejor en Buenos Aires que en cualquier otro lado. Las encuestas muestran que es quien tiene mayor nivel de conocimiento y quien contiene a la mayor cantidad de los votantes de Cristina Kirchner, lo que lo posiciona para la Presidencia. “Axel habla muy seguido con Cristina y es otro de los que la visitan frecuentemente en su despacho. Esta semana estuvo en el Senado”, confiaron las fuentes consultadas.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el diputado Máximo Kirchner interrumpieron su rutina de visitar a la mandataria por la gira que están realizando por China. Sin embargo, los contactos telefónicos fueron habituales. CFK fue recibiendo de primera mano el devenir de los encuentros pero, principalmente, lo que ambos vienen conversando respecto de los candidatos y el armado de las listas.

“Habló seguido esta semana con Massa”, aseguró una fuente muy cercana y al tanto de las conversaciones. Con el diputado Kirchner la relación, como es obvio, es cotidiana y tiene muchas variantes por su condición de madre e hijo Sin embargo, en los últimos días estuvieron concentradas en el armado y las negociaciones que se llevan adelante.

Las PASO están descontadas en el espacio del Frente de Todos. Daniel Scioli avanza con un armado propio y parece ya tener precandidata en la provincia de Buenos Aires: la ministra Victoria Tolosa Paz.

La aparición de la funcionaria como postulante no generó un conflicto en el círculo más íntimo del kirchnerismo. Tanto es así que, aunque le quitó una caja a La Cámpora, fue invitada por CFK al acto de La Plata y al del 25 de Mayo, en donde fue saludada cordialmente por Máximo Kirchner.

“La relación con Victoria es buena. Daniel Scioli necesitaba un candidato en la provincia así que está bien que camine, aunque no creemos que le alcance porque si va a una interna contra Axel pierde”, explican en La Cámpora.

Es en ese esquema donde también pasaron varios senadores por el despacho de Cristina Kirchner, más que nada en representación de sus gobernadores que esperan un panorama un poco más claro para el armado de las listas a legisladores,

Así, pasaron Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que en algunos sectores suena como una posible candidata a vicepresidenta. La senadora por Santiago del Estero y esposa del gobernado Gerardo Zamora es de extrema confianza en el Senado, tanto que es quien preside buena parte de las sesiones en lugar de Cristina Kirchner en su rol de presidenta provisional de la Cámara alta.

Por otra parte, la Vicepresidenta también tuvo contactos con el gobernador de Formosa, Gildo Insfran.

En el caso del formoseño, que está a la expectativa de un fallo de la Corte Suprema respecto a su candidatura para ir por un octavo mandato consecutivo, las conversaciones son porque es el encargado por el Congreso del PJ -donde también reeligió para no perder la costumbre- de sellar las alianzas, y el tiempo corre. El 14 de junio es la fecha límite.

Los tiempos se aceleran y el despacho del primer piso del Senado de la Nación es cada vez más concurrido. A la espera de la vuelta de Sergio Massa y Máximo Kirchner de China, la Vicepresidenta se mantiene en el mismo lugar de centralidad. Todos peregrinan a esa oficina.

