Martín Lousteau afirmó que “Argentina no crece hace 50 años” y Gabriela Cerruti salió a responderle

El senador nacional Martín Lousteau afirmó en las últimas horas que “la Argentina no crece hace 50 años”. Fue al analizar la situación económica del país, en el marco de una entrevista con un grupo de jóvenes. A raíz de sus declaraciones, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti salió al cruce del dirigente de Evolución. “Lo invito a leer algunos datos antes de dar notas y desinformar”, lanzó la funcionaria.

Qué había dicho Martín Lousteau

En una entrevista con jóvenes organizada por Infobae, y difundida en YouTube, a Lousteau le preguntaron: “¿Cómo podemos vivir un poco mejor y no tener que gastar todo nuestro tiempo en trabajar y no llegar a fin de mes?”. En ese momento se trataba la decisión de muchos jóvenes de emigrar de la Argentina para encontrar un futuro económico mejor.

Al respecto, Lousteau dijo que antes, cuando se terminaba de estudiar, las empresas formaban a los trabajadores. “La carga no era sobre los jóvenes, la carga era sobre el sistema”, explicó. “Hoy a ustedes, por un montón de circunstancias distintas, por cómo fue evolucionando el mundo productivo en todos lados, la carga se la ponen a ustedes. Les dicen: ‘Vení a tu primer trabajo, pero demostrame que tenés experiencia’. Y la tenés que acumular por afuera”, indicó.

En ese sentido, contó que “hay mucha pero mucha presión, pero no es sólo en Argentina, sino en todo el mundo, y se debe a cómo mutó el sistema productivo” y que “no hay un esquema de incentivos para acercar esas demandas laborales que hay a la capacitación que requerís en el mundo de hoy”. Y contempló: “Argentina hace 50 años que no crece. Ahora, las empresas sienten que no tienen una demanda lo suficientemente grande y se quejan, y al mismo tiempo pagan salarios miserables y los trabajadores se quejan. Es una gran paradoja”, señaló.

La respuesta de Gabriela Cerruti

A través de un hilo de Twitter, Cerruti no titubeó al contestarle al senador radical y precandidato a jefe de Gobierno porteño por afirmar que “la Argentina está trabada, no crea trabajo y hace 50 años que no crece”. En este sentido, le pidió que no “desinforme” a la sociedad argentina con datos que, según consideró, son errados. “La actividad económica tuvo un crecimiento interanual del 1,3% en marzo”, contrapuso.

“De esta forma, en el primer trimestre del año, registró un incremento interanual de 1,5%”, escribió Cerruti. En esta línea, la vocera de la Casa Rosada agregó: “Van 31 meses de crecimiento consecutivo del trabajo registrado, el período de crecimiento más prolongado de los últimos 14 años. En 31 meses se incorporaron 514.000 trabajadoras y trabajadores a empresas privadas”.

La también ex diputada nacional aseguró que “la industria acumula 33 meses de crecimiento intermensual consecutivos del empleo formal, lo que significa el período de expansión más prolongado desde al menos 2009?. A partir de ello, destacó los índices económicos y productivos de la gestión de Alberto Fernández al margen de los datos de la inflación.

“Ante la afirmación de que el país no crece te acerco estos datos: el PBI en 1971, 50 años para atrás desde el último dato, fue de 32.29 mil millones de dólares, a 2021 este dato creció a 487.23 mil millones. Si eso no es crecimiento”, lanzó Cerruti, con cierta ironía. También aprovechó la ocasión para apuntar contra el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, distrito al que Lousteau aspira gobernar.

“Último pero no menor: en el lugar donde no hubo crecimiento, ni se generó empleo, ni se construyeron viviendas o metros de subte es en la Ciudad de Buenos Aires. Gobernada hace doce años por ustedes”, achacó Cerruti a la actual administración porteña. Y agregó: “Para que no haya dudas: el PIB per cápita fue en 1971 de 1.374 USD y en 2021 de 10.636 USD”.

