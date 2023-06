Suma respaldos la propuesta de incorporar más espacios a Juntos por el Cambio: la palabra de Martín Lousteau

La propuesta de ampliar Juntos por el Cambio incorporando nuevos espacios, que impulsa un sector del PRO referenciado en Horacio Rodríguez Larreta, sumó este domingo el apoyo de varios dirigentes de la coalición, entre ellos el del líder de Evolución, Martín Lousteau.

El radical se mostró en sintonía con el titular de la UCR, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, que también se manifestó a favor de la idea que generó un nuevo debate dentro de la alianza opositora, a meses de las próximas elecciones.

“Tenemos que ser capaces de construir un proyecto más grande. Juntos por el Cambio debe seguir ampliándose, como lo hemos hecho en el pasado con dirigentes como Miguel Ángel Pichetto o Ricardo López Murphy”, opinó el senador.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, Lousteau consideró que “hay que dejar de lado los egos y trabajar en acuerdos programáticos, buscando consensos” que le permitan a JxC “gobernar mejor y hacer que los cambios que la Argentina necesita sean sustentables en el tiempo”.

Todo comenzó a partir de un comunicado que compartió en la misma red social el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que defendió las conversaciones que está manteniendo para acercarse a figuras como el liberal José Luis Espert y el mandatario cordobés, Juan Schiaretti.

“El cambio que necesitamos no es solo político, es mucho más profundo. No es un tema de nombres. Es, como dije, total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más”, argumentó Rodríguez Larreta.

Uno de los primeros en reaccionar al texto fue Gerardo Morales, quien confirmó su apoyo a esta iniciativa al considerar que avanzar con la creación de una “mayor amplitud” es necesaria para “reconstruir la gobernabilidad”.

“La ampliación de Juntos por el Cambio es el camino para reconstruir la gobernabilidad, resolver los problemas del conjunto de los argentinos, ordenar la vida cotidiana de la gente, estabilizar la economía y garantizar el desarrollo del país con sentido federal”, manifestó Morales.

Sin embargo, otros referentes de Juntos por el Cambio también respaldaron esta idea, como el diputado Waldo Wolff, quien también se preguntó por qué no se podría sumar a esos dirigentes, como en otro momento se hizo con Pichetto, López Murphy, Joaquín de la Torre y Sebastián García de Luca.

“Ser el cambio es dejar de discutir la chiquita, dejar de discutir quién me conviene ahora y sumar a todos los que deseen hacerlo para que la transformación tenga volumen. El test de pureza nos achica como espacio. Dejemos de discutir personas y salgamos a proponer ideas. Todos bienvenidos”, comentó.

En esta misma línea, el secretario general del PRO, Eduardo Macchiavelli, sostuvo que ese “es el camino para construir en serio la Argentina del futuro” y un eventual acuerdo con Schiaretti “no interfiere en nada” con la candidatura en Córdoba de Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

“Estamos convencidos de que es la mejor propuesta para Córdoba, como la de ampliar JxC es la mejor propuesta para todos los argentinos”, remarcó.

En tanto, el vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, opinó que se trata de “una responsabilidad” la posibilidad de “lograr cambios profundos y duraderos en nuestro país” y aseguró que “ese es el pedido de los argentinos”.

“El camino para hacerlo no puede ser el mismo de siempre. Por eso, como dice Horacio Rodríguez Larreta, ahora tenemos que ser más. Seamos parte de esta nueva mayoría”, agregó.

