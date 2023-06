Antonio Aracre cargó otra vez contra Sergio Massa: "Es 'El Príncipe' de Maquiavelo"

Antonio Aracre reavivó este martes 6 de junio la polémica que derivó en su salida del gabinete nacional y volvió a cuestionar a Sergio Massa por, a su entender, no contar con un plan de estabilización. El ex funcionario ahora comparó al ministro de Economía con El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.

"Sergio Massa es el Príncipe de Maquiavelo", sostuvo el ex jefe de asesores del presidente Alberto Fernández en referencia a la obra italiana del siglo XVI que le sugiere a la realeza hacer todo lo que se pueda hacer para permanecer en el poder, incluso si eso incluye acciones inmorales.

"Lo digo con todo lo bueno y lo malo también. Maquiavelo se sigue estudiando en todas las universidades de ciencias políticas como uno de los arquitectos más hábiles en materia de política. También tiene esa cosa principesca de 'soy pero no soy', 'digo esto pero hago lo otro', que es muy común en los políticos. Me parece que Massa encarna eso a la perfección", explicó Aracre en diálogo con Luis Novaresio por +Entrevistas (LN+).

"El Príncipe es la construcción de cómo obtener el poder y permanecer en él. Palabras más, palabras menos", contextualizó el periodista, a lo que Aracre completó la frase: "Usando lo que tengas que usar". "Eso es Massa", remató el ex funcionario.

Al respecto, el ex CEO de Syngenta aclaró: "Yo no lo desacredito, al contrario, de alguna manera lo ensalzo. No es quizás el estilo de política que a mí me gustaría hacer, donde me siento más cómodo es desde el lugar de la gestión y la transformación que de la rosca, y eso hizo que me eyectara muy pronto".

"Él hace veinte años que hace política en ascenso y si no será candidato a presidente será candidato a senador, con lo cual nadie puede negar una extrema habilidad en lo que hace", reconoció luego Aracre, quien permaneció tan solo unos dos meses en el Gobierno y fue desplazado tras rumores que lo mencionaban como el reemplazo de Massa.

Sobre la posibilidad de que el titular de la cartera de Economía sea el candidato al sillón de Rivadavia en los próximos comicios, y si es que lo votaría, el exjefe de Asesores manifestó: "En estas elecciones estoy muy selectivo en lo programático. Me cansé de mirar si el candidato me cae bien o no, y llevarme chascos".

Aracre sobre su salida del Gobierno: "No tenía sentido quedarme"

Antonio Aracre llegó al Gobierno en febrero y se retiró poco después, a mediados de abril, dejando su cargo en medio de una polémica por la filtración de una propuesta que había realizado con el objetivo de conformar un comité de crisis y actuar ante la brecha cambiaria, pudiendo avanzar en lo que definió como un "plan de estabilización precario".

"Me fui porque, en un intento de transformar la realidad con mi propio punto de vista, se filtró alguna idea que yo tenía y eso molestó mucho en el Gobierno, particularmente en el Ministerio de Economía. Empezó a hacer un ruido tan grande que no tenía sentido quedarme", sostuvo el exjefe de Asesores.

Asimismo, hizo referencia a la investigación por "presunta evasión y contrabando" que abrió AFIP sobre Syngenta, empresa que dirigió hasta diciembre de 2022, luego de sus primeras declaraciones fuera del Gobierno. Al respecto, Aracre afirmó que considera la situación como un "pase de facturas".

"Una multinacional puede cometer errores, pero no está hace 200 años en la Argentina para hacer dinero a través de la evasión, la sobrefacturación o subfacturación. No hay una lógica destinada a eso", señaló el ex CEO de la compañía.

Además, aseguró que considera "muy verosímil" que la agencia de recaudación habría abierto el expediente como consecuencia por sus críticas al ministro de Economía. "Me pareció una ingratitud y una bajeza muy grande", sentenció. De todas formas, concluyó expresando que tomaría un café con Massa: "Lo tenemos pendiente".

Con información de www.perfil.com