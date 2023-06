Se viene “Sonido urbano en el Metro”

La Municipalidad de Rafaela invita este sábado 10 de junio a partir de las 21:00, a “Sonido urbano en el Metro”, una noche de música urbana en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”.

La propuesta, que contará con entrada libre y gratuita, incluirá las actuaciones musicales KEIKOone, Abril Gi, FCJ y Maga Fernández. Además habrá servicio de cantina.

SOBRE LOS ARTISTAS

KEIKOone

“Comencé hace dos años y medio por hobbie a poner en un beat las letras que desde los 13 me ayudaban a relajarme y desahogarme. Me presenté en algunos shows y hoy estoy en busca de hacer un poco más profesional esto que me gusta tanto hacer, la música en general”, contó.



Abril Gi

Abril Gi es Abril Gigena: música, bailarina y actriz. Nació en Rafaela (Santa Fe) lugar en que reside hasta 2018. En 2019 se muda a Córdoba Capital, ciudad donde vive en la actualidad. En 2021 se recibe de Técnica Universitaria en Danza Contemporánea.

Actualmente estudia una Licenciatura en Composición Coreográfica. Ella busca fusionar su danza, su actuación y su feminismo en su proyecto musical solista. Crear historias y lugares con su música. Este proyecto está en proceso de grabación con el sello Pluma Music, en Buenos Aires. El 19 de mayo se publicó Phont, el primer single de dicho proyecto.

FCJ

“Mi nombre artístico es FCJ, empecé hace cinco años a rapear, apareciendo en algunas competencias de freestyle moldeando mi personalidad y nivel de artista. Con el tiempo me largué a hacer temas propios e ir haciéndome un nombre. Hoy en día venimos con la fortuna que nos dieron el espacio en todos los lugares de la ciudad y me dieron la oportunidad de representar el rap rafaelino fuera de la ciudad”, dijo.

Maga Fernández

“Hace tres años aproximadamente me largué a cantar en escenarios, primero sola y desde hace un año hago las presentaciones con cuatro bailarinas. Ellas son: Gianela Fernández, Milena Blanco, María Moyano y Pauli Cáceres”, indicó.

