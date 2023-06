Qué piensa Alberto Fernández de las internas en el Frente de Todos: ¿Candidato único o PASO?

A medida que pasan los días, la figura de Alberto Fernández dentro del Frente de Todos cayó considerablemente. El presidente anunció que no irá por la reelección y esto generó que dentro del oficialismo comiencen a discutir sobre si ir con candidato único o con varios a las PASO, lo que desató polémica entre el peronismo y kirchnerismo.

Sin embargo, el jefe de Estado tiene una opinión formada al respecto que no debería pasar desapercibida, puesto que es el titular del Partido Justicialista (PJ) y tiene peso en la coalición. «Si tuviéramos un marco de consenso, el Presidente no está en contra de ir con un candidato. Lo que no vemos es un marco de consenso y si no hay consenso, el único camino posible es la PASO«, indicaron allegados del dirigente.

«Alberto siempre busca preservar la unidad, es lo que más le preocupa. La unidad del espacio es central, por lo que hay que encontrar una solución (para el armado electoral). Siempre hay tiempo para llegar a un candidato de consenso y sino habrá PASO. No es un tipo cerrado y lo que quiere es la mejor estrategia para ganar las elecciones», agregaron fuentes de Casa Rosada a NA.

Alberto Fernández a la espera de Cristina Kirchner

El presidente aclaró que quiere que «gane el espacio» al igual que señaló hace unos meses. Sin embargo, también sabe que hay varios dirigentes de peso en el Frente de Todos con los que debe negociar, como lo son Cristina Kirchner y Sergio Massa pero todavía no se encontraron. «Todo es posible», aclararon acerca de un cónclave entre las partes mencionadas.

«Si todo el esfuerzo de Alberto está puesto en preservar la unidad, cómo se va a negar a un encuentro. Lo que pasa es que para que se concrete se necesita que todos quieran. Lo que quiero es que se garantice el espacio y que se abra», indicaron al respecto. De esta manera, la postura de mandatario ya se conoció y antes del 24 de junio se sabrá si su voz fue escuchada o descartada.

Con información de www.elintransigente.com