Carrió se subió al debate, pero no al avión de Losada: "Gastan dinero que no se explica"

En su segundo día de gira por Santa Fe Elisa Carrió volvió a meter el dedo en la llaga de los candidatos locales de Unidos por Santa Fe. Y por segundo día consecutivo se ocupó de la senadora Carolina Losada, esta vez por el uso de un avión privado para ir a una actividad de campaña a un costo que se estiman en unos 15 mil dólares por tramo.

“No tengo reflexión sobre eso, porque no hago política de piso bajo. No subo a ningún avión, camino y transito la Argentina en auto. Y cuando pagué aviones, se sabía muy bien la empresa. Gastan demasiado dinero que no se explica”, disparó Carrió sobre uno de los asuntos que más expuso a la periodista desde el inicio de la campaña. El día anterior, desde Armstrong, habia dicho que Losada "no conoce la provincia".

Losada y su par Dionisio Scarpín usaron un avión privado para viajar desde el aeródromo de San Fernando hasta Reconquista para llegar a una actividad de campaña tras participar de una reunión de comisión en el Congreso.

Según la diputada provincial Amalia Granata el vuelo costó 30 mil dólares. “Te tomás un vuelo que sale 30 mil dólares porque llegás tarde a una cena y nadie pregunta nada, ¿de dónde sacan dos senadores esa plata?”. Además, puso en tela de juicio la explicación de la senadora, que dijo que se lo habían prestado: “Es peligroso que un empresario te preste un avión, significa que cuando seas gobernadora le vas a dar una mano en anda a saber qué”, razonó, apuntando contra la postulante de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Con escándalo en pleno desarrollo, la senadora le echó el fardo a su compañero de fórmula, el presidente del PRO y diputado nacional Federico Angelini. "El empresario de Rafaela es amigo de Federico que, en lugar de aportar dinero en la campaña, prestó su avión porque teníamos que irnos al norte de la provincia de Santa Fe donde no hay posibilidad de decir ‘termino la sesión y vamos", dijo en una entrevista en el canal La Nación+.

